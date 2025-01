Rada o Julisce: Prezident by mohl pomoct! Mrzí mě, že Novotný z MMA...

Majitele klubů, v nichž trénuje, zásadně oslovuje „prezidente“ a vyká jim. S jednou výjimkou. „Míra Pelta by to ani nechtěl, nesedí to k němu. V kabině je dennodenně,“ pronesl kouč Petr Rada v narážce na bodrého bosse fotbalového Jablonce. V pražské Dukle, s níž bude chtít na jaře uniknout z barážové pozice, má jeho respekt byznysmen Petr Paukner. S ním během turbulentního podzimu probíral také to, jestli má u týmu skončit. Dostal důvěru. Stejně jako o rok dříve ve druhé lize.

Těšte se na třetí kolo a zápas Slovácko - Dukla. Tuctový? Jen zdánlivě. Do nejvyšší soutěže se totiž vrátil Tomáš Polách (asistent kouče Ondřeje Smetany), jehož Petr Rada v minulé sezoně ještě ve druhé lize počastoval rasistickou nadávkou. Dostal za ni přísný trest, později zkrácený. Na konci února budou oba muži opět stát pár metrů od sebe. Emoce můžou stříkat, trenérský harcovník to však bere s humorem. „Mám tři karty, tak abych ji tam nedostal,“ směje se kouč nováčka Chance Ligy v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Popichuje vás okolí kvůli brzkému setkání s kolegou Tomášem Poláchem, v době vašeho incidentu koučem Zbrojovky Brno?

„Někdo mi říkal, že s nimi hrajeme ve třetím kole... Já s ním nemám sebemenší problém. Potkám ho, pozdravím. Když řeknu někomu něco nevhodného, pak se klidně omluvím. Upřímně, pokud by mně řekl někdo to, co já Poláchovi, nechtěl bych, aby byl potrestaný. Pro mě je to uzavřená věc. To, co se kolem věci událo, byl holý nesmysl. On taky ví, co mi řekl. Moje reakce nepřišla jen tak. Hodně mě to otrávilo, ale už je to za mnou. Budu koukat dopředu. Samozřejmě si budu dávat bacha, ale svůj styl nezměním. Zůstanu takovej.“

Neuvažoval jste během turbulentního podzimu o rezignaci?

„S majitelem jsme se o tom bavili. Pokud by usoudil, že by pro klub nebo pro něho bylo lepší něco udělat, nevyhýbal bych se tomu. Bylo to na něm. Já bych sám z boje nikdy neutekl. Žádný trenér sám od sebe neskončí, takového neznám. Jedině z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů. Nakonec jsme došli k závěru, že pojedeme dál. Stejně se zachoval i o rok dřív ve druhé lize, kdy jsme byli po podzimu čtvrtí od konce. Nepustil mě ani do Zlína, který na tom byl špatně.“