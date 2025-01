Evropský machr Koubek! Co Ouma ve Slavii a NEJ „konzerva“ mezi trenéry?

Čtvrtfinále Konferenční ligy, postup do jara v Evropské lize, skupina Konferenční ligy bez ztráty bodu, rekordní série v Evropě bez porážky. „Bilance Miroslava Koubka od nástupu do Plzně v létě 2023 je impozantní,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš: „Sice ten tým ždíme do morku kostí, ale hlavně díky jemu je Viktoria evropský klub,“ dodává.