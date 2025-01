Střídání v lize: Frťalovy brzké tahy a efektivní Koubek. Horejšova nechuť

Je to sen každého trenéra. Mít takzvanou šťastnou ruku při střídání, vyslat do hry hráče, který rozhodne zápas. Jde často více o štěstí, ale někdo mu jde naproti. Přístupy ke změnám během zápasu se v Chance Lize hodně liší a při hlubší analýze najdeme zajímavá data. Například zkušený Miroslav Koubek do sestavy sahá málo, ale s o to větším dopadem na hru. Zdenko Frťala se zase s Teplicemi snaží změnit kurz zápasu co nejdříve.