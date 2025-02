Deset otázek pro jaro: první vyhazov, brankáři ve Slavii i přínos Kuchty

Každý týden je můžete sledovat i poslouchat v podcastu Liga naruby na iSport.cz. Teď jeho tváře Radek Špryňar, Jiří Fejgl a Michal Kvasnica nabízejí předpovědi pro jarní pokračování Chance Ligy. Co všechno se (ne)přihodí? Pojďme na to.

Radek Špryňar : „Jsem extrémně zvědavý na Karla Spáčila. Ještě nepatří mezi top star, ale všichni budou sledovat, zda má výkonnost na Plzeň. Zvládne to mentálně? To mě bude hodně zajímat.“

Michal Kvasnica : „Vasil Kušej. Až úplně vyléčí natržený sval, začne tóčo. V Edenu se stane oblíbencem fanoušků a postupně zapadne i do základní sestavy reprezentace. V květnu pak oslaví titul, pětadvacátiny a narození dcerky.“

Jiří Fejgl : „Nejlepší placírka v lize (Lukáš Juliš promine). Chladnokrevnost. Albion Rrahmani by měl i při přetlaku v útoku Sparty ukázat, proč stál 100 milionů. Má čtyři zářezy, může jít na patnáct.“

Jiří Fejgl : „Je to zvíře v bráně, nesnáší prohry. Vzpomeňte, jak (ne)kousal v Budějovicích vztah s Jaroslavem Drobným. Jindřich Staněk všechny zválcuje, navíc se může prodat.“

Radek Špryňar : „Zkusím si tipnout: v prvním kole se do branky postaví Jakub Markovič, odchytá dva zápasy, na Baník a Plzeň už navlékne rukavice Jindřich Staněk. Stejný model zafungoval i minulé jaro.“

Michal Kvasnica : „I loni v zimní přípravě měl Jindřich Staněk zdravotní problémy, úvod jara nestihl. Naskočil poprvé až rovnou do březnového derby se Spartou a bránu už neopustil. Letos se bude příběh opakovat.“

3. Kolik branek nastřílí Jan Kuchta?

Michal Kvasnica: „Sedmnáct kusů v předchozí sezoně, čtrnáct v předminulé. Teď jsme (i s nadstavbou) zhruba v polovině ročníku, takže mi to vychází na nějakých sedm gólů. V potaz beru fakt, že Sparta rozhodně není v laufu, v jakém bývala. Ale i to, že Kuchta bude mít chuť jako nikdy. Odšpuntuje to hned na Slovácku.“

Jiří Fejgl: „Na dvě a - možná - půl dalšího místa ve sparťanském útoku tolik zájemců! Jan Kuchta bude mít minuty, jenže neurve všechny. Zastaví se na pěti, šesti trefách. Po hrozném půlroce to vezme.“