Jedno jaro, dva scénáře. Slavia a jasný titul, nebo zvrat a drama pro Plzeň?

Fotbalové jaro začíná a režisér vybírá ze dvou scénářů. V prvním je rozepsaná bezproblémová cesta Slavie za titulem, v druhém fasciklu se píše o monumentálním dramatu do posledního kola nadstavby, v závěrečném díle jsou pak popsány nekončící plzeňské oslavy. Může to být v závěru května úplně jinak? Spíš ne. Že se na nasvícené pódium vyřítí Sparta s aktuálně třináctibodovým mankem, je varianta spadající do skupiny paranormálních jevů…