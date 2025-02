Experti tipují boj o titul: Zamotá Plzeň situaci? Sparta zaostává kvalitou

Ve hře je mistrovský titul a současně místenka v Lize mistrů. Před jarním startem Chance Ligy má k triumfu nejblíže Slavia, na čemž se shodují i fotbalové osobnosti a experti deníku Sport. „Má dostatečný náskok, široký kádr a velké ambice,“ odůvodnil Tomáš Hořava, bývalý záložník Plzně. A jak to vidí další, kdo vyhraje titul?

Nemanja Kuzmanovič, bývalý útočník Baníku

Slavia

„Když nepřijdou nenadálé extrémní trable, Slavia vyhraje titul. Bude se po vypadnutí z Evropy na domácí soutěž maximálně koncentrovat, nedovolí větší množství ztrát. A druhé místo udrží Plzeň. Zkušený trenér Koubek ukazuje kvalitu i v Evropě, navíc kádr se přes zimu dobře rozšířil. Útok Plzně je výborný, s Durosinmim ještě zesílí, a obranu měli vždycky dobrou. Do toho přinesou Memič s Doskim novou krev a hladovost, všechno mi to do sebe zapadá. Sparta se před Plzeň nedostane.“