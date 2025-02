Krejčího premiéra s gólem. Pravačkou! Teplic si vážím, řekla posila po remíze

Berete bod anebo vás štve, že jste nedali proti deseti gól na 2:1?

„Měli jsme na to, abychom tady zvítězili, i když jsme v prvním poločase nebyli tolik na balonu. I tak jsme měli zajímavé situace, které jsme nevyužili. V dlouhé přesilovce jsme si bohužel skoro nic nevypracovali. Bod bereme s pokorou a jsme za něj rádi.“

Druhá půle byla hodně rozkouskovaná, nedostali jste se zpátky do tempa. Vnímal jste to stejně?

„Určitě to od nás nebylo ono. Nedostávali jsme se tam. Šancí jsme měli víc v prvním poločase. Odevzdali jsme maximum. Samozřejmě musíme zapracovat na větší kvalitě ve finální fázi. Na druhou stranu, to je vždycky to nejtěžší. Věřím, že až budeme hrát příště proti deseti, bude to od nás lepší.“

Začal jste na pravém křídle, po Tomičově vyloučení jste se přesunul nalevo. Proč?

„Měli jsme určitý taktický záměr, proto jsem začal zprava. Bylo to proto, že Karviné odešel pravý bek. Po vyloučení jsem šel na levou stranu, ale ani já už jsem se pak nedostal moc do hry.“

Překvapilo vás, že Michal Tomič dostal za zákrok na Gninga rovnou červenou?

„Od toho je tu VAR, aby to přečetl. Já jsem se do toho ani nezapojoval. Když šel rozhodčí zkontrolovat video, tušil jsem, že z toho bude červená.“

Jak berete angažmá v Teplicích? V prvním utkání jste vypadal hodně nažhaveně do hry a dařilo se vám.

„Já se nerad hodnotím, od toho je trenér. Ale jsem rád, že můžu nastupovat v Teplicích. Vážím si toho. Chci tu důvěru splácet.“