Slovan potopil hororový úvod. Kováč: Není omluva, že jsme se zlepšili

Na začátku týdne přiznal Radoslav Kováč, že se zraky fotbalistů Liberce ubírají k zápasu s Baníkem už delší dobu. Slovan si podle systému kouče Pavla Hapala vybíral i soupeře na soustředění. Uběhlo ale pět minut úvodního jarního zápasu v Chance Lize a příprava šla do koše, domácí prohrávali a hráli v deseti. Ačkoliv nakonec Slovan prohrál „se ctí“ 0:1, Kováč spokojený nebyl. „Pozitiva? Těžko se to hledá. „Odpracovali jsme to, ale to má být automatické,“ povzdechl si a nakonec vypíchnul alespoň brankáře Tomáše Koubka.

První minuty zápasu vás asi budou strašit ještě dlouho, že?

„Vstup našeho mužstva do utkání byl hororový. Nehráli jsme pozičně dobře a udělali jsme tam velkou díru. Následovala červená v páté minutě, velká komplikace. Baník měl spoustu příležitosti a až po 25. minutě jsme se trochu nadechli. Začali jsme se lépe chovat v defenzivě. Že jsme se zlepšili a odpracovali jsme to, není omluva. Jako kdybychom pořádně nerozuměli, jaké tu máme ambice. Z toho pohledu je to velké zklamání.“

Na Baník jste se připravovali velkou část soustředění. Co trenérovi proběhne hlavou po takové pětiminutovce?

„Člověk to nechápe. I zkušení hráči, kteří přišli, to hecovali, ať jsme koncentrovaní a vidíte… Bohužel se to stane hned v prvním jarním kole, kde jsme si věřili, že zápas můžeme zvládnout. Pro trenéra je to těžké, ale musíte reagovat, povzbuzovat až do konce a doufat.“

Před pár dny jste říkal, že zápas hodně napoví o jaru. Co tedy napověděl?

„Sice jsme říkali, že se konkurence zvětšila, ale vypadli nám včera tři hráči základní sestavy, kteří byli v generálce, a nezvládli jsme se podle toho připravit. Kluci svou kvalitu mají, ale nesešlo se nám to. Není to omluva. Ale věřím, že se z toho poučíme.“

Odnášíte si nějaká pozitiva?

„Odpracovali jsme to, ale to má být automatické. Špatně se mi hledají pozitiva a to už ani nejsem v emocích, už jsem si to trochu zanalyzoval. Líbilo se mi, jak do toho někteří kluci vletěli, jako Matěj Strnad, který si všechny míče bere nahoru.“

Nakonec jste za skoro 90 minut v oslabení proti Baníku neinkasovali. Není pozitivum, že to na začátku vypadalo mnohem hůře?

„Do nějaké té dvacáté minuty to hůř dopadnout mělo. Tomáš Koubek nás podržel, skvělý výkon. Že jsme pak už Baník do ničeho nepustili, to už je pozdě. Mě zajímají rozhodující momenty.“

Přinesl Tomáš Koubek ten klid a lepší komunikaci, kterou jste požadoval?

„Měl tam super zákroky, ačkoliv u gólu mohla být komunikace lepší. Také nemusel jít balonem rovnou do Mikuly, mohli jsme si to opřít o útočníka, ale celkově to musíme brát defenzivně. Po těch prvních dvaceti minutách výborně mluvil, hecoval a byl silný ve sbírání centrů. Ale hodnotí se to vždy blbě, když prohrajete bez gólu.“

Co Lukáš Masopust na pravém stoperu?

„Ta komunikace s Plechatým před prvním gólem byla slabší. Ale ukázal jednoznačně kvalitu a klid na míči. Musíme také dodat, že hrál ligový zápas po dlouhé době. Naposledy tu možná hrál před půl rokem za Slavii.“

Jan Knapík se nakonec uzdravit nestihl?

„Cítil se velmi dobře, ale vyhodnotili jsme si, že zdraví hráčů je pro nás důležitější, než zápas. Nechtěli jsme riskovat.“