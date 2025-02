Staňkův návrat po 261 dnech, kouč byl spokojený. Suchý měnil dres s Chorým

Zahřívací kolo mají za sebou. Navzdory výrazným bolestem vítězné. Slavia s obtížemi svalila solidní Mladou Boleslav 1:0. Na rozdílovou akci zápasu čekali nervózní sešívaní až do druhého poločasu, kdy udeřil hlavou Tomáš Chorý. A teď, v pondělí v Olomouci, se ukaž Viktorie! Nejdůležitější zprávou pro ligového lídra je podařený návrat Jindřicha Staňka. Do branky Slavie se postavil po 261 dnech. V premiéře udržel nulu. Ideální rozjezd. „Jsem s ním moc spokojený,“ chválil Jindřich Trpišovský.

Hned na začátku utkání rozvinula Tribuna Sever první jarní choreo. Bylo výmluvné, všeříkající: Odmítáme na to čekat další rok! Šlo o jasný vzkaz, po třech letech bez titulu se očekává jediné - dokončit skvěle rozjetou soutěž a na sedmibodovém polštáři doplout až k otevření zlaté pokladnice.

Slavia první jarní test s Mladou Boleslaví zvládla. Herně sice nepřesvědčila, ale brala body za vítězství 1:0. Prosadila se až v 63. minutě, kdy se v šestnáctce skvěle zorientoval Chorý a hlavou uklidil míč přesně k tyči.

Brankářské téma je ve Slavii vyřešené v nejrychlejším možném termínu. Trenérský štáb odmítl experiment s Jakubem Markovičem. Do branky hned na úvod nasadil uzdraveného Jindřicha Staňka navzdory tomu, že do zimní přípravy naskočil o týden později a na soustředění ve Španělsku neodehrál ani jedno utkání. „Jindra je zkušený, jdeme do jara s tím, že pokud bude fit a všechno bude klapat, bude jednička,“ vysvětlil před utkáním do kamer O2 TV Radek Černý, jeden z trenérů brankářů ve Slavii.

Zásadní pro nasazení Staňka bylo pondělí. Modelové utkání zvládl bez zdravotních obtíží. Po něm bylo rozhodnuto. „Měli jsme na to poradu, řešili jsme to. Dali jsme na jeho pocit, to bylo nejdůležitější,“ vypíchl trenér Jindřich Trpišovský.

Staněk se zranil šestadvacátého června v závěrečném skupinovém utkání EURO proti Turecku. Kdo má dobrou paměť, při jednom z těžkých zákroků si zle poranil rameno. Musel na operaci. V průběhu podzimu se spekulovalo, že ani nestihne start jarní části. Vedení Slavie přesvědčilo k návratu z Baníku Markoviče. Reakce byla pochopitelná i proto, že zkraje ledna opustila bíločervené podzimní jednička Antonín Kinský.

261 dní! Přesně tak dlouho uplynulo od posledního zápasu ve slávistickém dresu. Naposledy stál v brance osmnáctého května minulého roku v nadstavbě proti Slovácku. Další čárku do statistik zapsal až v neděli večer. Návrat zvládl na jedničku. Sebevědomě. Jistě. Bez problémů. „Sedm měsíců nechytal, je logické, že nějaké procenta do sta ještě chybí. Nicméně jsem s ním moc spokojený. Jeho největší předností je nastavení,“ chválil Trpišovský.

Je však třeba přiznat, že soupeř mu práci zpříjemnil. Za celý zápas musel lapit jen dvě střely. Ani jedna nepatřila do kategorie superšancí. Staněk se zpočátku dlouho nudil. Mladá Boleslav se k první ráně na branku odhodlala až ve dvaačtyřicáté minutě. To se středem hřiště filigránsky protáhl Vojtěch Stránský, z dvaceti metrů za stavu 0:0 vypustil dělo, Staněk poprvé musel protáhnout tělo, prudkou střelu ale kontroloval. Prosvištěla metr nad břevnem.

Po pauze už měl práce o něco víc. Doutnající nebezpečí však vždy uhasil. Nejtěžší chvíle mu nachystal Dominik Kostka. V největší šanci Boleslavských v utkání však netrefil úplně ideálně míč, přesto rotoval přímo k tyči. Staněk sebou práskl o zem, natáhl ruku a hrozící průšvih odklonil na rohový kop.

Slavii dlouho trvalo, než se dostala do rytmu. Platilo to i pro Tomáše Chorého. Několik zakončení zbrabral. Habána na hrotu slávistické sestavy nakoplo až kočkování s hostujícím kapitánem Markem Suchým. Během několika desítek vteřin do sebe dvakrát křísli, vyměnili si názory na situaci, emoce byly na pochodu. Krátce poté se dostal k centru Ivana Schranze a vzbudil studený Eden. „Po zápase jsme si vyměnili dres,“ usmál se Suchý.

Slavia na úsvitu jara splnila povinnost. V pondělí je na řadě Plzeň. Odpovídat bude v Olomouci.