SESTŘIH: Sparta - Hradec 3:0. Letenští dominovali, Kuchta dodával energii

Potřebovali energii, a tak sáhli do Dánska, kde se soužil mladý muž, který na hřišti připomíná sopku. Zatím se to Spartě vyplácí. Jan Kuchta si zabral jedno ze dvou míst v útoku a prosadil se také ve druhém střetu po zimní pauze.

Forvard, který začínal s fotbalem v Pardubicích, kde kopal také jeho táta, tak mírně pomstil své město. Hradečtí před týdnem jasně ovládli východočeské derby, teď je Sparta smázla stejným výsledkem.

„Byl to náš nejlepší ligový výkon v sezoně. Dominanci bychom chtěli každý zápas, jak jsme byli zvyklí v minulých sezonách. Je jen otázka času, kdy se do toho dostaneme. Tohle byl jeden ze zápasů, kdy jsme to ukázali,“ chválil sebe i spoluhráče obránce Martin Vitík, jenž vstřelil třetí branku.

Jasným důkazem domácí převahy je fakt, že v dresu Hradce byl výkonem naprosto odskočený brankář Adam Zadražil. Inkasoval sice třikrát, ale zastavil mraky jasných možností, samostatné nájezdy Kuchty, Albiona Rrahmaniho, Ermala Krasniqiho, zejména však hlavičku Lukáše Sadílka.

„Chytil spoustu gólů, ale prohráli jsme jako tým. Musíme to vzít, důležitá bude naše reakce,“ prohlásil trenér David Horejš. „Chyb bylo hrozně moc. Sparta byla lepší, vyhrála zaslouženě. My jsme chtěli být lepší, vyhazovali jsme jednoduché míče, proto nás Sparta dostávala pod tlak.“

Ano, Sparta soka mačkala. Pro presink je zásadní vlčák Kuchta, mraky práce odvedl klasicky záložník Sadílek. „V první půli jsme hráli velký presink po celém hřišti,“ vykládal Kuchta. „Kuchťák nám dává energii, napadá ve sprintu, neprobíhá souboje,“ chválil spoluhráče Vitík.

Kouč Friis zase vyzdvihl Sadílkův přínos: „Běhá pořád, pak je unavený, ale běhá dál. V presinku jsme zpátky jako v titulových sezonách. Je tam velká energie.“

„Sparťani na nás vletěli a my kolem nich jen klusali,“ přidal reakci z druhé strany obránce Filip Čihák.

Právě on se nakonec stal jednou z nejdůležitějších postav zápasu.

Hradec zahrozil, ale Sparta měla odpověď

Po změně stran, za stavu 1:0 pro úřadující mistry, demonstrovali Hradečtí svou kvalitu a nebezpečnost ve standardních situacích. Vitík zbytečně fauloval, v souboji s Ondřejem Mihálikem byl až moc agresivní a hosté se dostali k volnému kopu z nějakých třiceti metrů - a to napravo od branky Petera Vindahla.

Samuel Dancák ho zahrál velmi dobře, na zadní tyči zaváhal Asger Sörensen a hlavou se prosadil stoper Čihák. Letná byla v šoku, nakonec ji povzbudil videorozhodčí. Čihák byl v ofsajdu, rozhodlo sedmnáct centimetrů. „Pokud byl ofsajd, tak jsme standardku zvládli dobře,“ upozornil Vitík.

Poté měli hosté ještě jednu šanci, ale Peter Vindahl vykopl pokus Adama Grigera nohou. Šlo o jedinou hradeckou ránu mířící mezi tyče. Dánský gólman však přes nedostatek práce působil velmi klidně, zvládal centry i rozehrávku. Podobně jako celý tým se vrací do formy, již Sparta držela na začátku ročníku.

Projevuje se to také na náladě. Divočák Kuchta slavil po brance ve Friisově náručí, po druhé brance zase vtipně Vindahl podal ruku Asgerovi Sörensenovi za gólovou nahrávku na rychlíka Krasniqiho.

„Trenéři nás nabádají, abychom Spartě vrátili lesk,“ pronesl Kuchta.

Aktuálně se to daří, Sparta se v domácí soutěži zvedá, tlačí na Plzeň. Navíc obě výhry byly vlastně jednoznačné, aktuálně drží nejlepší sérii výsledků ze všech účastníků soutěže. „Můj džob není užívat si zápasy, ale tentokrát to bylo TOP,“ vyzdvihl Friis.

V příštím kole čeká jeho mužstvo daleký výjezd do Karviné.