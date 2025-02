Jak Baník porazil Sigmu: dezinfekce kabiny na Bazalech, hráli nemocní

Byli rozbití, byť ne jako nedaleká Karviná, kde podle informací iSport.cz onemocnělo až čtrnáct hráčů. „Přemýšleli jsme taky o odložení zápasu, kluci odpadávali, ale nakonec jsme si řekli, že do toho půjdeme, protože máme silný kádr,“ prozradil trenér Baníku Pavel Hapal. Rozhodl se odvážně, ale správně: oslabená Ostrava porazila Olomouc 1:0, a tak slaví šest jarních bodů a dvě čistá konta.

Že půjde do hry Samuel Grygar místo vykartovaného Tomáše Riga, se vědělo. Ale že se bude muset z personálních důvodů po čtyřech měsících vrátit k rozestavení 4–2–3–1 a poprvé do základu vystrčí i Michala Fukalu, se nečekalo.

(Nejen) Moravskoslezský kraj trápí vysoká nemocnost, zasáhlo to i Bazaly. Sestava na Sigmu se lepila na poslední chvíli a ideální fakt nebyla.

„Chtěli jsme to utajit,“ řekl kouč Pavel Hapal. „Prekop vypadl na poslední chvíli, bolesti nebo teploty měli i Kubala, Kpozo nebo Grygar. Takže o to víc si výhry vážím a cením, mužstvo má neskutečnou morálku,“ sršel spokojeností, i když ho ještě teď určitě mrzí neproměněné tutovky Filipa Kubaly nebo osmá žlutá karta pro Tomáše Zlatohlávka.

Odchod Ewertona? Hapal: Mluvil narovinu

Ale to jsou vzhledem k okolnostem maličkosti. Klíčové je, že Ostrava odstartovala jaro stoprocentním ziskem bez inkasovaného gólu proti ambiciózním soupeřům, konkurenčním rivalům.

Management i realizační tým navíc může mít čistou hlavu, co se týče egyptských přestupových spekulací. Nějakou dobu o Al Ahly a Ewertonovi neuslyší, v sobotu o půlnoci tam skončilo transferové okno. „Eweho rozhodnutí kvituju, mluvil se mnou narovinu,“ těšilo šéfa lavičky.

Výhru proti Olomouci zařídil po perfektním nástřelu Michala Kohúta do prázdné kasy doklepnuvší David Buchta. Posila ze Slovácka byla u všeho nebezpečného, pomalu se uzdravujícího Matěje Šína nahradila dokonale.

„Míša to odehrál výborně, klobouk dolů,“ chválil Hapal záložníka s velkým akčním rádiem a nadstandardní kondicí. „Lepší start jsem si přát nemohl,“ usmál se Kohút.

Do středy má, stejně jako všichni ostatní, volno. Baník se potřebuje dát do kupy, uzdravit, přestat šířit nákazu. Na Slavii bude potřebovat stoprocentní síly. Kdo bude chtít do „práce“ na regeneraci, může maximálně po třech. Shlukování na Bazalech se momentálně omezí, kabina se dezinfikuje.

A Hanáci? Není důvod po prvním zaváhání k panice. Výkon hostů nebyl špatný, ale měřítka snesl jen po vápno. Dvě střely na bránu jsou málo, nebezpeční tentokrát nebyli ani ze standardek. Hlavní trenér Tomáš Janotka to tentokrát kvůli čtyřem žlutým kartám sledoval z tribuny. Poprvé jako hlavní koučoval asistent Ivo Gregovský, který byl před sedmi lety v Baníku s Radimem Kučerou.

„Docela hodně se mi to honilo hlavou,“ nezastíral muž, jenž sbíral zkušenosti i v Kataru. „Tady jsem poprvé nakoukl do profi týmu a před rokem byl s Jirkou Saňákem u skalpu domácích. Užil jsem si to před fantastickou kulisou i přes nepovedený výsledek na výbornou.“