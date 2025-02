Sestava 20. kola Fantasy: typičtí lídři s méně body. Zabodovalo duo sparťanů

O hráče Sparty v iSport Fantasy během posledních zápasů nebyl zájem. Letenští ale v prvních dvou jarních kolech ukázali, že by si šanci zasloužili. Zatímco o předchozím víkendu se do ideální sestavy dostal Lukáš Sadílek, nyní na něj navázali Martinové Suchomel s Vitíkem. Pouze tři fotbalisté dokázali v uplynulém víkendu nasbírat alespoň deset bodů.

Brankář

Michal Reichl

Bohemians 1905

Body ve 20. kole: 11

Cena v iSport Fantasy: 4,8 milionu

Vlastní ho: 3,34 %

Pražský celek se doma trápil s posledními Českými Budějovicemi. Ale i díky chycené penaltě nakonec zvítězil 1:0 a bral tři body. Reichl zapsal celkem dva zákroky, škoda jen žluté karty.

Obránci

Martin Vitík

Sparta Praha

Body ve 20. kole: 12

Cena v iSport Fantasy: 7,7 milionu

Vlastní ho: 14,36 %

Nejpopulárnější hráč v ideální sestavě dvacátého kola. Celkově ve hře ovšem až sedmnáctý v pořadí. Vitík excelentní výkon proti Hradci Králové okořenil gólem a čistým kontem. Nejlepší hráč kola.

Martin Suchomel

Sparta Praha

Body ve 20. kole: 10

Cena v iSport Fantasy: 7,1 milionu

Vlastní ho: 0,13 %

32 manažerů mělo ve dvacátém kole v týmu Martina Suchomela. Pouze čtrnáct z nich v základní sestavě. A těm přinesl radost. Asistence a čisté konto přihrály Suchomelovi deset bodů.

Denis Halinský

Teplice

Body ve 20. kole: 8

Cena v iSport Fantasy: 6,4 milionu

Vlastní ho: 1,17 %

Hráči Teplic nejsou ze zřejmých důvodů ve Fantasy příliš oblíbení. Přesto mají svého zástupce i ve druhém jarním kole. Halinský vyslal dvě střely na branku, jedna skončila v síti.

Milan Havel

Viktoria Plzeň

Body ve 20. kole: 8

Cena v iSport Fantasy: 5,1 milionu

Vlastní ho: 4,87 %

Wingback, vedený ve hře jako obránce, má svoji hodnotu. Kromě Suchomela to potvrdil i Milan Havel. Vstřelil branku a pomohl Plzni k vítězství v kontroverzním utkání proti Liberci.

Nemanja Tekijaški

Jablonec

Body ve 20. kole: 7

Cena v iSport Fantasy: 7 milionů

Vlastní ho: 11,27 %

Nemanja Tekijaški musel proti Slovácku kvůli zranění střídat už ve 38. minutě. Přesto stihl vstřelit gól a nebýt u jediné obdržené branky, což mu vyneslo třetí účast v ideální sestavě kola.

Záložníci

David Buchta

Baník Ostrava

Body ve 20. kole: 8

Cena v iSport Fantasy: 7,8 milionu

Vlastní ho: 0,97 %

Záložník Baníku kvůli vyšší cenovce není oblíbeným hráčem ve Fantasy. Proti Olomouci byl ale jediným autorem vstřelené branky, což mu s dalšími atributy nahrálo osm bodů.

Dominik Hollý

Jablonec

Body ve 20. kole: 7

Cena v iSport Fantasy: 6,1 milionu

Vlastní ho: 4,23 %

Do utkání sice nastoupil až v 64. minutě, ale ani to mu nezabránilo se dostat do ideální jedenáctky. Po dvou minutách na hřišti vstřelil gól, celkem zapsal dvě střely na branku.

Denis Višinský

Slovan Liberec

Body ve 20. kole: 7

Cena v iSport Fantasy: 7,1 milionu

Vlastní ho: 3,71 %

Tým iSport Fantasy v zimě doporučoval nákup Denise Višinského, pokud byste chtěli zástupce Slovanu. Ve druhém jarním kole ukázal, že umí být produktivní.

Útočníci

Júsuf Hilál

Bohemians 1905

Body ve 20. kole: 8

Cena v iSport Fantasy: 7,6 milionu

Vlastní ho: 9,69 %

Bohemians na jaře zvítězili v obou dosavadních zápasech shodně 1:0. Obě branky vstřelil Júsuf, kterého si před dvacátým kolem koupilo 286 manažerů. Bahrajnský útočník nezklamal.

Ivan Schranz

Slavia Praha

Body ve 20. kole: 7

Cena v iSport Fantasy: 7,4 milionu

Vlastní ho: 4,27 %

Slovenský útočník si asistencí v úvodním kole jarní části řekl o šanci v základní sestavě proti Pardubicím. Ve druhém poločase proměnil penaltu, další bod získal za dvě střely na branku.