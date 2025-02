Petříkovy hrubky v čase Adolfa Šádka. Co na duel v Plzni říkají Čupr a Tvrdík?

Rozhodčí to v Plzni zpískali. VAR Jan Petřík proto zůstane na dlouhý čas bez fotbalu, nějaké volné víkendy si nechtěně zařídil také hlavní Jan Beneš. Podstatná otázka ovšem zní: máme se bát nahnutého jara? Důvod k obavám by tu byl. Jmenuje se Adolf Šádek.

Asi si nemusíme připomínat, co se v sobotu v Plzni stalo, takže jen krátce. Videorozhodčí Petřík nejprve pobídl hlavního Beneše k vyloučení libereckého gólmana Koubka za zmaření zjevné brankové příležitosti. Potom ovšem mlčel, když arbitr chybně odpustil červenou za stejný prohřešek plzeňskému Markovičovi. Příběh se dočkal kruté pointy, když právě Markovič dvě minuty nato vstřelil vítězný gól.

Komise rozhodčích jednala rychle. Ihned po zápase stáhla Petříka z delegace na nedělní utkání Bohemians–České Budějovice. A v pondělí oznámila výrazné tresty. „Obě uvedené situace byly především ze strany VAR posouzeny zcela nekonzistentně. Komise rozhodčích považuje způsob řešení výše uvedených situací za neakceptovatelný, proto bezprostředně po utkání rozhodčímu i VAR pozastavila delegace na utkání profesionálních soutěží. V případě VAR byly delegace omezeny zásadním způsobem,“ napsala komise.

Přesnou výši trestů neuvedla. Podle informací Sportu se to má tak, že ani interně žádné konkrétní číslo neexistuje.

Petřík má jistotu, že ho čekají dlouhé týdny bez rozhodování. Když se bude ostatním dařit a budou zdraví, je dost možné, že jaro pro něj skončilo. Že by vůbec skončil na listině? Může se stát, že coby hlavní rozhodčí ano a komise si ho ponechá – byť to zní v kontextu sobotních minel od monitoru paradoxně – pouze pro potřeby VAR. To proto, že má pochybnosti o jeho schopnostech s píšťalkou, zatímco u videa podle ní až dosud podával dobré výkony.

Beneš dostane stopku přibližně na dva zápasy, protože bez ohledu na dvě červené chyby si v očích komise stojí dobře. Pak se nejspíš vrátí do hry ve druhé lize, než zase naskočí mezi elitu.

Nic to nemění na tom, že Plzeň si polepšila o tři body, byť s velkou pravděpodobností si měla připsat pouze jeden. Což přináší otázku: Neznervózněli u Vltavy zleva i zprava, že se může jednat o předzvěst vychýleného jara?