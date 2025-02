Slončík o Vrbově fénu či Hradci: Neberu to jako vyhnanství. Proč vypnul sítě?

S vlasy obarvenými na blond nejde na hřišti přehlédnout. Tom Slončík ale není zajímavý jen díky vizáži, má totiž nevšední dovednosti. Ve dvaceti letech patří mezi výrazné talenty českého fotbalu. Byť se na podzim neprosadil v Plzni, na hostování v Hradci Králové ihned zapůsobil. „Nepřipadám si jako ve vyhnanství, fotbal pro mě znamená hlavně zábavu. Dělám to, protože mě to baví a miluju to,“ říká důrazně.

Má kliku, že v teenagerovském věku narazil na slavné české kouče. Do ligy byl ve Zlíně uveden Pavlem Vrbou, v Plzni zase poznal náročnost Miroslava Koubka. „Na pana Vrbu budu vzpomínat vždycky v dobrém,“ usmívá se Tom Slončík navzdory tomu, že od něj dostával sodu. Řeč se stočila i na téma sociálních sítí. Zimní posila Votroků je má aktuálně mimo provoz.

V Hradci jste na půlročním hostování. Berete štaci vážně, nebo jen jako přechodnou fotbalovou stanici?

„Určitě to beru vážně. Mám svoji cestu a vím, co chci. Je mi jedno, kde jsem – ať už to bylo v Plzni, ve Zlíně nebo teď v Hradci, vždy se snažím podávat maximum. Necítím se jako ve vyhnanství, i když jsem tady na půl roku bez opce. Kdekoliv jsem, snažím se podávat nejlepší výkony a pracuji na sobě. A musím říct, že z Hradce jsem nadšený.“

Zaujalo mě, že ve dvaceti letech víte, jaká je vaše cesta. Jaká tedy?

„Neříkám, že vím, jak bude za pár let vypadat moje kariéra, ale spíš to, že se soustředím na každodenní proces zlepšování. Věřím, že díky tomuhle nastavení můžu dosáhnout velkých věcí, ale to nikdy nemůžete předpovědět. Mým cílem je maximalizovat svůj potenciál.“

Od vašeho prvního ligového startu proti Spartě utekly dva roky. Jak jste se od té doby posunul?

„Fotbal je dnes o komplexnosti a já věděl, že musím pracovat na fyzické stránce. A dělám na tom dál, protože je pořád co zlepšovat. To je něco, co mě baví – zdokonalovat se a posouvat své slabší stránky. Čili to je odpověď na otázku.“

Do první ligy vás vystrčil Pavel Vrba. Jaké bylo pod ním hrát?

„Ano, on byl tím, kdo mi dal šanci v dospělém fotbale.