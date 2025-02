ONLINE: Karviná - Sparta 2:3. Otočka Letenských, Haraslín dal hattrick!

Sobotní program 22. kola fotbalové Chance Ligy uzavírá duel mezi Karvinou a Spartou. Hosté by ve Slezsku rádi navázali na předchozí dvě kola jarní části, ve kterých zapsali plný počet bodů. Do utkání ale nevstoupili dobře, rychle prohrávali 0:2. Pak snížil Lukáš Haraslín, ve 37. minutě vypadlo osvětlení na stadionu a hráči odešli do kabin. Znovu hrát se začalo po dvacetiminutovém přerušení, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.