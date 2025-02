Expert Levý: O Zimovi jsem nebyl přesvědčený. Velké parametry Panoše

Byl vrcholem kola šlágr Slavie s Baníkem?

„Určitě šlo o zajímavý zápas. Především v úvodu k tomu přispěl Baník, druhou půli po odchodu Ewertona už nebyl tak výrazný. Zasloužené vítězství Slavie, udělala další krok k titulu. Zůstala na deseti bodech před Plzní, to jí dává do závěru sezony relativně klid. Nesmí nic podcenit, ale na rozdíl od Plzně se může soustředit už jenom na ligu. Navíc její šířka kádru je enormní, teď dokázala bez problémů kompenzovat výpadky Holeše a Bořila.“

Za sezonu dostala ve 22 kolech pouze sedm branek. V čem tkví její defenzivní síla?

„Celé mužstvo pracuje zodpovědně do defenzivy, to je základ. V celém kole byly u některých hráčů vidět nadstandardní individuální výkony. Tady musíme vyzdvihnout Davida Zimu. Dal rozhodující gól, to byla taková třešnička na dortu. Nebyl jsem o jeho návratu úplně přesvědčený, že bude úspěšný. Začátek ve Slavii neměl optimální, teď je ve výborné formě a byl to muž zápasu.“

Takže už na jeho návrat do Slavie měníte názor?