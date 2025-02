Sparta po severské rošádě. V čem Andersen překonává Solbakkena?

Vypadá to jako výměna kus za kus. Jeden Seveřan dorazil z Itálie, druhý se do ní přemístil. V záloze Sparty se prostřídali Markus Solbakken, dnes už ve službách aspiranta na postup do Serie A Pisy, s Magnusem Kofodem Andersenem, ještě na podzim hráčem Benátek. Kdo z nich bude Letenským prospěšnější, je předčasné soudit, náznaky však ukazují statistiky už z prvních jarních duelů. Dán by mohl přinést družině Larse Friise faktory, které Nor postrádal.