Boula: box-to-box avatar s nezvyklou cestou, zaujal Haška i Trpišovského

Ewerton, Šín, Rigo, Prekop a další – hbitou a šikovnou ofenzivní sílu aktuálního Baníku vnímá celá liga. Nic z toho by ale nebylo možné bez agresivního napadání a poctivého presinku pracanta Jiřího Bouly. „Z mého pohledu je to takový avatar v nejlepším slova smyslu, který spojuje dvě tři pozice ve středu pole, skvělý box-to-box záložník,“ říká v novém díle pořadu iSkaut na adresu ostravského záložníka redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „S Rigem je to středovka par excelence, balíček, který musí Baníku závidět i ty největší kluby,“ zdůrazňuje.

„Boula je trošku zvíře a Rigo je víc fotbalista – vždycky to ale musí být takhle namixované,“ dodává Jiří Fejgl: „Boulova největší zbraň je jeho agresivita, kterou on se naučil regulovat. On totiž hrál s prominutím jako čuně, ale to už neplatí.“

Čím zaujal Boula Ivana Haška a Jindřicha Trpišovského?

Jak vedla jeho netradiční cesta na ligové výsluní?

Jaké jsou nedostatky v jeho hře?

