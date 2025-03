Zákulisí přestupů Sparty: Kuchta přijal podmínku. Proč nepřišel Spáčil?

Mírně novátorský přístup, ale i klasika posledních let. Přestupové okno v podání Sparty, potažmo sportovního ředitele Tomáše Rosického a trenéra Larse Friise, bylo jako vždy ostře sledováno – a také zhusta kritizováno. Na Letnou dorazil hráč, kterého měla na radaru Slavia, ale také borec, který v zahraničí paběrkoval, což je vyzkoušená cesta. Nepovedlo se však posílit zásadní post, tedy sehnat krajního hráče, takzvaného wingbeka. Důvody jsou finanční, termínové, ale také vycházejí z ohledu na stávající kádr. Uspěla tedy Sparty v zimních transferech? Deník Sport se snaží rozklíčovat zásadní momenty nedávno skončených týdnů.

Sedl si na své místo v tiskovém středisku, bylo pár minut po zápase s Českými Budějovicemi, který sparťané zvládli poměrně v klidu, i když výsledek 2:1 nebyl zrovna oslnivý. Lars Friis, boss letenské lavice, se rozpovídal o utkání, o neskutečném gólmanovi Dynama Collinu Andrewovi, ale také o novém složení vlastního kádru. Za pár hodin totiž končil v Česku transferový čas a bylo jasné, že podoba týmu je konečná.

„Pracovali jsme velmi tvrdě, abychom posílili kádr. Měli jsme plán přivést hráče, kteří nám přinesou kvalitu. Nechtěli jsme brát hráče, jen abychom nějaké brali. Myslím, že se to povedlo, máme mnoho možností,“ vykládal dánský trenér „To jsme mohli vidět i u hráčů, kteří přišli do druhého poločasu. Budujeme něco silného a musíme v tom pokračovat,“ naplánoval.

Zastavme se však u věty, v níž hovoří o spokojenosti, prostě „povedlo se to“. Je to opravdu tak? Vždyť hlavní cíl Sparta nesplnila… V případu pravého wingbeka však zafungovala tradiční vlastnost Tomáše Rosického. Sportovní ředitel nerad chodí do rizika, nedělá bezhlavé nákupy. Pokud nevidí cestu, radši couvne.

Reynolds touží po MS

A to byl přesně případ postu, na němž dlouhodobě schází ekvádorský čert Angelo Preciado. Pravý záložník je zraněný, léčí koleno, problém se týká vazů, také však chrupavky. Jde o zapeklitou záležitost. Kudrnatý svéráz by se mohl vrátit na konci dubna, ale jisté to zdaleka není. Navíc dlouhodobě netají