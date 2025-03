Liga slaví 100. výročí: Sparta poprvé slavila předčasně, proč se tají historie?

Zní to jako z pohádky, ale je to fakt. V sobotu 1. března je to sto let, co se odehrály první zápasy tzv. Asociační ligy, jimiž v tehdejším Československu začala historie nejvyšší profesionální fotbalové soutěže. Příběh, který díky aktuální Chance Lize žije dodnes. Její řídící organizace však velké akce nechystá. „My jako LFA pracujeme se statistikami od vzniku samostatné České republiky,“ vysvětlil Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace.