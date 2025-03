(Ne)pokropená Sparta, Uchenna coby zbraň na Dioufa. Svědík do Liberce?

Jak to bylo s trávníkem v Olomouci? Mělo by se kropit povinně? Chystá si Sparta Uchennu do derby na wingbacka jako protizbraň na fantastického Dioufa? A v jaké formě je před očekávaným střetem Slavia? „Hoši – Botos? Strašně nebezpečný hráč, to může být opravdu rána,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Myslím, že Radoslav Kováč od nové sezony nebude trenérem Slovanu Liberec,“ je přesvědčen jeho kolega Michal Kvasnica. Kdy rozjede Slovan „akci Svědík“? A jaký je vlastně dosavadní Kováčův účet pod Ještědem?