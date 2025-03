Sörensen: Význam derby chápu. Na Chorého se těžko dostává, je mohutný

Zahraničním hráčům někdy chvíli trvá, než pochopí, jak významný je tohle zápas. Vy už jste ve Spartě třetí sezonu, řekl byste, že už jste navnímal důležitost derby?

„Ano, když sem přijdete, tak hodně rychle získáte představu o tom, že pro lidi v Praze to znamená opravdu hodně. Myslím, že jsem to pochopil prakticky okamžitě, když jsem přišel.“

Jak často jdete třeba do města, abyste nasál atmosféru a zjistil, jak přesně derby lidé vnímají?

„Popravdě tam nechodím moc často, bydlím blízko Letné a zdržuju se spíš tady. Když jdu ven, tak mi nepřijde, že by se derby věnovala o tolik vyšší pozornost, než jiným zápasům. V klubu je to jiné a derby samozřejmě řešíme víc.“

Když jste přišel do Česka, tak jste říkal, že česká liga je celkem chaotická, je to hodně nahoru-dolu a hra se hodně přelévá. Řekl byste, že se za dobu vašeho působení tady změnila?

„Pořád je to hodně fyzická liga. Hlavně je tu hodně osobních soubojů jeden na jednoho. Možná se liga trochu změnila tím, že hodně týmů teď hraje na tři obránce, ale pořád je to hodně fyzické.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Jak vnímáte derby, které bývá hodně vyhecované a často se změní ve válku.

„Derby bývá extrémně intenzivní. Tyhle zápasy nechcete prohrát. Tu intenzitu cítíte už týden před zápasem. Pro nás hráče je to ale ten nejzábavnější zápas, takže se na něj hodně těšíme. Chceme ho zvládnout a získat další tři body.“

Připravujete se nějak speciálně na souboj s Tomášem Chorým? Jak takového hráče ubránit?

„Je to výborný útočník. Má výhodu v tom, že je hodně velký a mohutný, takže se na něj těžko dostává. Když na něj letí míč, tak je složité ho nějak obejít a dostat se přes něj. Navíc je dobrý i v mezihře. K tomu dává každou sezonu hodně gólů. Nevím, kolik jich má přesně teď, ale daří se mu. Je prostě dobrý.“

Sparta dostala v každém z posledních pěti derby červenou kartu. Je to pro vás téma a připravujete se na to, jak se tomu vyhnout?

„O tom jsme s hráči opravdu vůbec nemluvili.“