SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 0:0. Pád na 3. místo, hosté přežili klinickou smrt

Do jara vstupovala Plzeň s náskokem sedmi bodů před Spartou. Po šesti jarních duelech ztrácí na Letenského, jasného rivala v boji o druhý flek a postup do předkola Ligy mistrů dva punkty. Další ranou pro Viktorii je remíza 0:0 v Pardubicích, které vůbec poprvé po zimní pauze neprohrály. Gól však opět nevstřelily, proti byl plzeňský mág Martin Jedlička.

Jde o moc, o možnost proniknout do Champions League. A Západočeši v této bitvě s Letenskými ztrácejí. „Je těžké čelit soupeři, který pořád vyhrává,“ usmál se po remíze v Pardubicích trenér Miroslav Koubek.

Překvapivě nevypadal zničeně, naštvaně, zadumaně. Ještě nedávno druhý celek tabulky přitom remizoval (a reálně mohl prohrát) s mančaftem, který na jaře získal první bod. Dosud Pardubičtí pětkrát padli, drželi strašidelné skóre 0:14. Proti favoritovi se však nutno říct nečekaně vzepjali.

„Myslím si, že za to, co jsme si v poslední době vytrpěli, jsme si to zasloužili,“ ulevil si domácí trenér David Střihavka. „Byli jsme blízko k tomu, abychom dotáhli ke třem bodům, což by v naší situaci byl sportovní zázrak.“

Jeho týmu pomohl také fakt, že Viktoria, jak upozornil kouč, „tancuje na dvou až třech svatbách najednou“. Proto nasadil na červeném stadionku pozměněnou sestavu, do hry se dostali například Jan Paluska, Milan Havel, Merchas Doski, borci, co neměli takové vytížení. Hráči měli v nohách i hlavách zpropadený čtvrteční duel s Laziem, v němž po (téměř) brilantním výkonu padli 1:2 poslední střelou večera.

„Chytili jsme ji v moment, kdy to měla těžké na regeneraci i motivaci. I když jsem na Plzni viděl, že chce,“ pronesl Střihavka.

Rovněž kolega Koubek mluvil o slušné pohybové úrovni svého mužstva, přesto bylo opravdu znát, že favoritovi scházela průraznost, větší energie. Viktoria měla jednu šanci v první půli, dvě ve druhé, ale rozhodně jejich „vyloženost“ nedosahovala toho, k čemu se prorvali domácí.

V první půli měli dvě nadějné střely, pálili Filip Šancl s Janem Kalabiškou, ale po změně stran přišly doslova bomby. Jan Trédl hlavičkoval zblízka, Kamil Vacek stejně tak. Martin Jedlička, muž v rukavicích, neuvěřitelně zasáhl. „My jsme to nechápali, ale bereme to s pokorou,“ podotkl Střihavka. „Přežili jsme klinickou smrt,“ přiznal kouč Koubek.

V dalších minutách mohli hosté udeřit, gól však nepřišel. Pro Viktorii přišla ztráta ve velmi nevhodných časech. „Čeká nás zlomová část sezony. Další tři zápasy pro nás budou rozhodující,“ připomněl záložník Cadu, že červenomodří budou po čtvrteční odvetě s Laziem postupně čelit Baníku a Spartě, tedy dvěma nejbližším protivníkům v prvoligové tabulce.

Na Ostravany mají Západočeši náskok dvou bodů, na Spartu mají stejně velkou ztrátu.