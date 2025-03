Uhrin: Diouf udělal všechno špatně. Chytilův likvidační zákrok, přijde trest

Jak se vám líbilo derby?

„Začátek moc ne. Oba týmy začaly s dlouhými míči, přistupovaly k sobě co nejrychleji, snažily se dostat na útočnou polovinu soupeře a tam to uhrát. Když se snažil někdo rozehrát, o balon přišel, nebo zase došlo k dlouhému míči. Bylo to spíš takové vyčkávání, kdo začne a kdo ne. Utkání následně ovlivnilo spousty věcí. Došlo k narušení základní sestavy Slavie – Diouf se zranil a Chytil udělal to, co udělal. To rozhodlo. Diouf navíc neměl dobrý začátek, než se zranil, zkazil skoro úplně všechno. Většinou se rozehrává víc ve druhé půli, připadá mi, že tam bývá dominantnější.“

Byl to na Dioufa od Uchenny faul?

„Nebyl, šlo o nešťastnou náhodu. Uchenna hrál balon, Dioufovu nohu dostal pod sebe a pak ji dosedl.“

Výsledek je zlomená Dioufova noha. Kdo ho v sestavě Slavie nahradí?

„Je tam Zmrzlý, může to hrát, nehrál to špatně, když nastupoval. Navíc Slavia má pořád velký náskok, když si to ona nepokazí sama, dojde k titulu. Zbývá deset kol (pět v základní části, pět v nadstavbě), nevím, co by se mohlo stát, aby titul ztratila.“

Jenže derby prohrála, což nakopne Spartu.

„Jak jsem říkal – v derby se stalo spousty věcí. Slavii také od začátku scházel uprostřed Provod, ten měl hlavně na podzim obrovskou formu, to její výkon hodně ovlivnilo. Někteří hráči byli před derby nemocní, nevíme, jak na tom byli.