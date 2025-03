Co se Spartě povedlo v derby: plány se stoperem, bodující hvězda i defenziva

Většinou si bere na velká utkání Sparty formální oblečení. Černou košili, sako nebo třeba svetr. Tentokrát trenér Lars Friis řídil tým v sobotním derby proti Slavii v teplákové soupravě. To ale neovlivnilo jeho tahy v zápase. Vyšla mu sázka na Emmanuela Uchennu i vynucené střídání za Filipa Panáka. Deník Sport a web iSport.cz vybraly pět dobrých rozhodnutí dánského kouče.

Tomáš Rosický, sportovní ředitel, si po podzimu kvůli 45 inkasovaným gólům vyhodnotil jako obří problém defenzivní činnost. Proto přišla změna, za obrannou fázi zodpovídá asistent Michal Vávra. „Připravil dobrý plán, odvedl skvělou práci a hráči splnili pokyny,“ pochvaloval si Friis, který obsadil oba kraje zálohy defenzivními hráči (Uchenna a Zelený). „Byli jsme koncentrovaní, vyhrávali souboje. Povedlo se nám Slavii pohlídat v tom, v čem je silná. A to je přechod do útoku,“ pokračoval. Ve výsledku Peter Vindahl sebral teprve sedmou ligovou nulu s tím, že Slavia zapsala čtyři střely, z toho ani jednu na branku. Šlo možná (ale zejména díky vyloučení Mojmíra Chytila!) o nejlepší defenzivní výkon od srpnového dvojutkání proti Malmö (dvakrát 2:0).

Haraslín: závislost na bodech

Překvapivý (a nakonec) neúspěšný tah z podzimního derby na Slavii se neopakoval. Friis tentokrát nasadil Lukáše Haraslína do základu, i když překvapivě vynechal kvůli nemoci i nedávný zápas v Olomouci. „Tělo bylo opravdu slabé, potřeboval jsem se dostat do lepší formy,“ líčil Haraslín. Proti „sešívaným“ vstřelil v derby druhou branku Sparty. „Vydržel jsem šedesát minut a dal gól, tak je to dobré,“ usmál se slovenský reprezentant. Tím si vylepšil ligovou bilanci, když aktuálně má v průměru na zápas 0,8 bodu (9 gólů a 2 asistence). V tom je nejlepší ze všech sparťanů, Albion Rrahmani, Jan Kuchta, Angelo Preciado a Victor Olatunji mají za ním 0,4 bodu na utkání.

4: Tolik gólů vstřelil Lukáš Haraslín v ligových zápasech proti Slavii, k tomu přihodil ještě dvě asistence. Na taková čísla potřeboval jedenáct startů.