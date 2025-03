iSport říká: Holeš „neholešovsky“ ulítl. Uchenna Dioufa nezrušil, co červená?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se KOMENTÁŘ SPORTU | Bylo zhruba půl hodiny po zápase, možná o něco víc, když do tiskového centra vešel za doprovodu mluvčího Michala Býčka kapitán Slavie Tomáš Holeš. Obvykle dovede přesně popsat situaci, nepouští se do kontroverzních výroků, nepropadá pocitům křivdy, ublíženosti. Po prohraném derby však spustil „neholešovský“ tón. S některými vyjádřeními stopera polemizuje deník Sport, stejně tak s jedním výstupem trenéra Jindřicha Trpišovského.

Tomáš Holeš – výrok č. 1 „Pro mě to není červená karta, Mojma tam šel ve sprintu. Snažil se Vindahla přeskočit, jestli ho štrejchl zadní nohou, tak ho štrejchl, ale pro mě to není červená. Ale neviděl jsem to ještě na videu, možná se mýlím.“ Komentář Sportu: „Ano, Tomáš Holeš se opravdu mýlí. Teď by možná mluvil jinak, možná ne. Mojmír Chytil trefil sparťanského gólmana Petera Vindahla kopačkou do hlavy ve vysoké sprintové rychlosti, tady celá diskuse končí. Hlavní sudí Karel Rouček nejprve vytáhl „na pocit“ žlutou kartu, na což upozorňoval trenér Trpišovský. Po učebnicové intervenci VAR však došlo k nápravě omylu. „Na videu jsem viděl, že se Chytil mohl souboji vyhnout,“ vysvětloval změnu názoru. Slávistickému útočníkovi za surovou hru, respektive kopnutí soupeře nepřiměřenou silou do hlavy (to stojí v zápise), hrozí trest v maximální výši šesti utkání. Před dvěma a půl lety dostal za totožný přečin Jan Kuchta pětizápasovou stopku.“ Mojmír Chytil dostal v derby červenou kartu za faul na Petera Vindahla • Foto Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Holeš – výrok č. 2 „Je mi ho hrozně líto, byl v slzách, nevypadá to dobře. Nevím, jestli byl záměr na něj nasadit Uchennu, aby ho takhle zrušil." Komentář Sportu: „Uchenna v žádném případě Dioufa ‚nezrušil'. Šlo o vysoce nešťastný moment, kdy se Senegalec, jehož očekávaná transferová hodnota přesahuje dvacet milionů eur, dostal na kraji hřiště pozdě do souboje. Nigerijský hráč levačkou odkopl míč, trochu na dlouhou nohu. A když k němu Diouf dorazil, Uchenna mu nechtíc přisedl nohu. V tu chvíli běžela desátá minuta zápasu. Do té doby byly všechny souboje mezi oběma africkými hráči maximálně férové. Uchenna rozhodně nešel na hřiště s tím, že protihráče ‚zruší'. Během zápasu neposkytl jedinou záminku, aby si to mohl kdokoliv myslet. Jediné, co šlo od úvodního hvizdu jasně pozorovat, že Uchenna byl na Dioufa výtečně připravený."

Tomáš Holeš – výrok č. 3 „Musím říct, že je pro mě zarážející, že někteří hráči nedohráli se žlutou kartou, zatímco nám je tam sázeli." Komentář Sportu: „Tento výrok zcela jistě není úplně mimo mísu, ale zrovna z úst Tomáše Holeše příliš neobstojí. Kdyby se šlo do důsledků, byl by to právě slávistický kapitán, který měl v průběhu utkání za velmi tvrdý faul na Lukáše Haraslína vidět před očima žlutou barvu. Jestliže se Holeš ‚neholešovsky' vyjadřoval na tiskové konferenci, stejně tak vypadal na trávníku. Na reprezentačního stopera je většinou maximální spolehnutí, derby mu však nevyšlo. Byl v negativní úloze u obou branek Sparty, strkal do Filipa Panáka, názory si vyměňoval s Janem Kuchtou, byl evidentně podrážděný, rozhozený. Přitom od nejzkušenějších hráčů potřebovala Slavia pozitivní emoce… O tu se snad jedinkrát v utkání snažil po druhém obdrženém gólu David Douděra, spoluhráče svolal do kolečka, mužstvo se snažil vyburcovat. Efekt byl ale nulový…"