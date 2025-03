Baník šestkrát bez Ewertona, šestkrát s výhrou! Boula: Míříme mezi špičku

Tohle už nějaký vzorek je – a výstup z něj vyznívá pro Baník perfektně! Pošesté v sezoně (i s Teplicemi, kdy odstoupil hned v úvodních minutách) hrál bez zraněného Ewertona, pošesté zvítězil. Byť Ostrava během té doby nepotkala nikoho z elitní šestky, téma o závislosti na brazilském kapitánovi pomalu hasne. I díky Michalu Kohútovi. „Ale i tak děláme vše pro to, aby byl co nejdřív zpátky,“ usmál se kouč Pavel Hapal. Pátý Jablonec na Slezany ztrácí již deset bodů.

Když Ewerton vypadl na konci podzimu kvůli zánětu stydké kosti, Baník v Hradci ani proti Slovácku nijak nedominoval, ale urval dvě výhry. V únoru vypadl kapitán znovu, tentokrát z důvodu natržených vazů v kotníku. Problém? Ani ne, jsou z toho čtyři vítězství ze čtyř duelů.

„Je super, že jsme na to dobře zareagovali a našli za něj vhodné náhrady,“ cenil si středopolař Jiří Boula, jeden z adeptů na reprezentační nominaci. „Hrajeme trochu jinak, ale přizpůsobili jsme se. Je to ukázka síly našeho týmu,“ dodal komplexní záložník.

Šanci chytilo především duo, které dřív působilo ve Slovácku. Zimní posila Michal Kohút a obrozený Filip Kubala. Byli to oni, kdo brankami otočili nevydařený start proti Mladé Boleslavi. Stoper z nouze Vojtěch Hora parádně vyjel s míčem, kolmicí vybídl k centru Daniela Marečka a jeho pas zužitkoval jednadvacetiletý kanonýr Matyáš Vojta.

Zápasy Baníku bez Ewertona Hradec - Baník 0:1

Baník - Slovácko 3:1

Baník - Teplice 2:0 (střídal v 9. minutě)

České Budějovice - Baník 0:4

Pardubice - Baník 0:2 (MOL Cup)

Baník - Mladá Boleslav 2:1

Pro Ostravu však nešlo o žádný trabl, za dvacet minut už vedla. Právě díky Kubalovi a Kohútovi, který se za FCB v lize trefil poprvé. A jedenácti tisícům fanoušků dopřál ryzí nedělní nádheru. Přímý kop nešel trefit lépe. Aleš Mandous plachtil vzduchem marně, rána zapadla v šibenici, přesně jako v lednové přípravě na tureckém soustředění proti ukrajinské Oleksandriji. „Fantastická střela, není co dodat,“ uznal i trenér soupeře Andreas Brännström.

Poměrem cena/výkon je Kohút možná nejpovedenějším zimním transferem. Ano, do základní sestavy mu pomohlo zranění Matěje Šína, nicméně od té doby drží místečko v zahajovací jedenáctce pevně v rukou. Bez přehánění je v životní formě. Způsobem hry připomíná slávistu Lukáše Provoda, akorát ne tak dynamického. To, že si balon vzal v konkurenci Šína, Erika Prekopa nebo Karla Pojezného právě on, svědčí i o tom, jak rychle si vydobyl silnou pozici v mužstvu.

„Má skvělou levačku. A hlavně čísla a univerzálnost. Je důležité, že dokáže zahrát na vícero postech. Poradí si i s wingbekem, i když není rychlostní typ,“ připomněl kouč Pavel Hapal přesun Kohúta z osy hřiště na kraj. „Cítí fotbal. Pokud přijdete do mužstva, které chce hrát kombinační fotbal a neprezentuje se jen jednoduchými nákopy a sbíráním druhých míčů, svědčí vám to. Má dobré převzetí míče, umí se zbavit hráče. Je pro nás důležitý.“

Na Plzeň ještě bez Brazilce

Hapal nicméně nechtěl, aby to vyznělo tak, že tým už snad ani Ewertona nepotřebuje. „Znovu opakuju, že Ewe je pro nás velice důležitým hráčem. Rozhodoval důležité zápasy. Zatím ještě nebyl na hřišti, ale s fyzioterapeuty vypadá jeho stav velice dobře. Už by mohl začít trénovat,“ upřesnil.

Na šlágr v Plzni však ještě Brazilec pravděpodobně nebude, návrat se odhaduje po reprezentační přestávce, tudíž na Pardubice a poté Spartu. Přesto může Baník cestovat na západě Čech ve skvělém rozpoložení, na rozdíl od Viktorie navíc nebude mít v nohách čtvrteční utkání v Římě.

„Asi bych to nenazýval zápasem pravdy, ale svým způsobem to nějaké zrcadlo bude. My se chceme poměřovat se špičkou, s těmi nejlepšími. A chceme i tyhle zápasy zvládat, protože si myslím, že tam míříme,“ uzavřel Boula.

Sebevědomí je pochopitelné, šest výher bez jednoho z nejlepších hráčů ligy je razítkem na progres.