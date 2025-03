Sigmu znovu spasil kanonýr Kliment. Janotka: Měl by do reprezentace

Pro oba týmy bylo hodně náročné dostávat se do šancí a brankáři příliš práce neměli. Důležité tři body v boji o elitní šestku nakonec bere Olomouc, která na půdě Bohemians zvítězila 1:0. Sigmu opět spasil největší talisman. Jan Kliment si připsal další trefu a svým čtrnáctým gólem navýšil náskok v tabulce ligových kanonýrů.

„Skvěle navazuje na tu podzimní fazónu bez jakékoli pauzy a ukazuje, jak je pohotový, a že dokáže zachovat chladnou hlavu. Střílí klíčové góly, které pro nás znamenají body a jeho přínos pro tým je obrovský,“ velebil svůj klenot trenér Tomáš Janotka.

Už to vypadalo, že má po sezoně, ale Jan Kliment vyléčil poraněný kotník rychleji, než kdokoli čekal, a dál táhne Hanáky vstříc skupině o titul. V nehostinném Ďolíčku hýřil energií od samého začátku a obraně domácích pořádně zatápěl. Už za první čtvrt hodinu stihl dostat dva soupeře na hranu vyloučení a ještě otevřel skóre.

Nejprve nevzdal souboj o dlouhý balón za obranu a dostal se k němu o chviličku dřív než vybíhající gólman Michal Reichl, který elitního kanonýra těsně před vápnem sestřelil a mohl být rád, že viděl jen žlutou kartu.

Do další obrovské šance se jednatřicetiletý forvard prodral ve 13. minutě, kdy se dostal k odraženému míči v malém vápně. V zakončení mu však na poslední chvíli zabránil při pokusu o odebrání balónu Jan Vondra jednoznačně nedovoleným zákrokem. Kdyby k faulu nedošlo, Kliment by téměř jistě bez problému zavěsil. I tentokrát rozhodčí vytáhl pouze kartu žluté barvy.

K nařízené penaltě se podle očekávání postavil sám faulovaný Kliment a potvrdil pozici nejlepšího ligového střelce, když chladnokrevně napálil míč přímo doprostřed brány. „My neurčujeme kopající, ale necháváme to na užším okruhu hráčů, jak se cítí. Jsem rád, že ti zkušení hráči se nebojí vzít zodpovědnost na sebe,“ líčil výběr exekutorů kouč Janotka.

Kliment do reprezentace?

Po návratu z těžkého zranění má tak nejlepší střelec ligy na kontě čtyři branky v pěti zápasech a v průměru se gólově prosadí každých 55 minut. „Těch gólů má mraky a bez něj bychom se v tabulce určitě pohybovali níž. Já proti němu na tréninku chytám každý den, takže moc dobře vím, jak je nepříjemný,“ nešetřil chválou směrem ke spoluhráči brankář Olomouce Tadeáš Stoppen.

Podle kouče Janotky se Kliment na začátku jara dostal do takové formy, že by ho neměla minout pozvánka na blížící se reprezentační sraz. „V Česku si musíme vážit každého gólového střelce, a tím Klímič bezpochyby je. Nic by nemělo bránit tomu, aby byl v nominaci, ale o tom já nerozhoduju,“ řekl jasně.

Kdo o nominaci naopak rozhoduje, to je trenér soupeře z klání proti Bohemians. Jaroslav Veselý ovšem na otázku ohledně Klimentovy pozvánky do národního týmu přímo neodpověděl. „Je to nadstandardní hráč a má formu, ale ze hry jsme mu toho moc nepovolili,“ vyjádřil se směrem k nejlepšímu střelci Chance Ligy kouč klokanů a asistent reprezentačního trenéra.