Koubek po ztrátě: Čelíme soupeři, co pořád vyhrává. Šulc je jako boxer

Proč Sparta stáhla váš náskok sedmi bodů, který jste měli před jarem?

„Snažili jsme se, chtěli jsme, ale co uděláme se soupeřem, který pořád vyhrává. Spartě se to daří, a proto to smazala, tomu se těžko čelí. Není to pro nás jednoduché, tančíme na dvou až třech svatbách.“

Ve čtvrtek jste prožili vypjatý duel s Laziem v Evropské lize. Měl na vás v Pardubicích velký vliv? Fyzický, mentální…

„Hlavně zdravotní. Odešli jsme z toho zápasu s určitými bolestmi, bolístkami, šrámy, které nechci nějak specifikovat, ale museli jsme kvůli tomu nějakým způsobem upravovat sestavu. Navíc nám onemocněl Vašulín, ráno se probudil se zimnicí, což je další ztráta. Udělali jsme nějakých čtyři až pět změn, ne z hlediska únavy, to bych vůbec nebral v potaz, ale ty zdravotní věci byly poměrně závažné. Musíme to skládat také z hlediska minutáže, jedná se hlavně o přední hráče.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Takže to na zápas dopad mělo, že?

„Z pohledu kombinační a pohybové stránky jsem nebyl zklamaný, v přípravné fázi nám to docela lepilo, ale rozhoduje se v boxu a tam jsme se prostě neprokousali.“

Proč?

„Příčiny jsou tradiční, někdy musím vystřelit, musím dát lepší centr, musím být důraznější, nenechat se vyblokovat. To oni skvěle udělali při našich nadějných situacích, kterých nebylo málo. Takže rozhodla produktivita. Pak si musíte pohlídat brejky, v první půli tam Pardubice něco měly. A nakonec standardky, při nichž jsme přežili klinickou smrt.“

Pavel Šulc hrál s obandážovanou hlavou po kopanci, který dostal s Laziem. Je v pořádku?

„Je, má dva štychy. S tím boxeři boxují, hokejisti hrají.“