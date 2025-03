Boula je v reprezentační formě, chválil Hapal. V béčku chceme mladé kluky

Těsná prohra na Slavii je dosud jediným jarním zaváháním Baníku. Jinak jen vítězí, a to i v minulém anglickém týdnu, čehož si jeho trenér Pavel Hapal považuje. Jednoho svěřence speciálně vyzdvihl: středopolaře Jiřího Boulu. „Je v reprezentační formě. Nechci to nikomu podsunovat, ale kolik ten toho odpracuje... Zvládl třetí intenzivní devadesátiminutovku v týdnu,“ chválil kouč.

Máte ze Strahova od reprezentačního úseku signály, kdo by mohl být v pátek povolán?

„Hybšík (generální sportovní manažer reprezentace Tomáš Hübschman) udělal před soutěží takové kolečko a obvolal asi všechny trenéry. Řekli jsme si, že když bude něco potřeba, zavoláme si. Ale já Boulise nechci nikomu podsouvat. (úsměv) Ale fakt mám pocit, že Jirka teď podává vynikající výkony. Vždycky je ale podstatné, co a koho bude trenér potřebovat, kdo bude v daný moment chybět, jaký bude zdravotní stav...“

Co zdravotní a fyzický stav vašich hráčů? Nehrála s Mladou Boleslaví už roli jarní únava?

„U některých hráčů to bylo cítit, jiní ani nevstoupili dobře do zápasu po střídání. Jediným nadstandardním byl Zlatan (Tomáš Zlatohlávek). Jo, mohla hrát roli nějaká jarní únava, jak se říká. Ale pak už pracuje i hlava, protože jsme měli trošku o výsledek obavy. Soupeř byl ve druhém poločase nebezpečný, ale nám to lepí a zápasy dokážeme zlomit na naši stranu.“

Díky tomu máte víceméně jistou čtyřku, ale teď přijdou utkání s Plzní a Spartou, třeba se ukáže, že máte na víc...

„Takhle se o tom nebavíme. Koukali jsme pod sebe, deset bodů na Jablonec nám dává určitý polštář. Kdysi jsem slyšel jednoho trenéra, říkal, že když mužstvo vleze na vlnu, možná ani pak trenéra nepotřebuje. Ted jsme možná v takové fázi my. Kluci si věří, jsou sebevědomí, což se ukázalo po inkasování v prvním poločase. Pořád jsme hráli to svoje a vypracovávali si šance.“

Máte již nyní o dva body více než za celou loňskou sezonu. A deset zápasů k dobru.

„Soutěž je trošku jiná než loni, tehdy to bylo těžší i pro ostatní týmy. Teď se na čtyřku nedokáže nikdo docvaknout. Jablonec hraje výborně, ale taky ztratil doma. Navíc se mi zdá, že ne všechny terény jsou na jaře optimální, ale my jsme se s tím vyrovnali a dělali body i na neideálních hřištích. U nás se trávníkáři taky snaží dělat co nejlepší práci, ale pořád to neladí, jak bychom potřebovali. Začali jsme taky o čtrnáct dní dříve než loni, to taky hraje roli.“

Jak se vám jevil Alexander Munksgaard, který naskočil a hned přes něj hosté jednoduše chodili?

„Bavili jsme se o tom s klukama, do rozběhnutého utkání není vždycky jednoduché vstoupit. Kvalitu má, ale řešil některé situace zkratovitě. Mohl hlavičkovat do autu, ne si vysoký balon přebírat a nachystat situaci soupeři. Zase v Pardubicích do toho vstoupil naopak výborně. Z první tam nahrál, byla z toho gólovka. Důležitý je výsledek, určitě si je toho vědom. Rozebereme si to a jedeme dál.“

Proč chyběl Giorgios Kornezos?

„Onemocněl. Trošku mě to trápí, protože to tady pořád lítá. Frýďas (Michal Frydrych) mi taky říkal po zápase, že cítil v sobotu nějakou lehčí teplotu. Proto jsme Kornezose střídali v Pardubicích v poločase. Vykazoval zdravotní problém už před zápasem. Ne svalový, ale zdravotní. Říkal, že do toho jde, ale zlomil ho i poločas. To stejné Buchtič (David Buchta), taky ho to chytilo na soustředění před Pardubicemi. Doufáme, že se toho už zbavíme.“

A co má David Lischka?

„Měl natržený lýtkový sval, mysleli jsme, že to bude v pořádku, ale byl na kontrolním sonu a není to zahojené. Má se svaly trochu problémy, věřím, že už by se mohl v příštím týdnu zapojit.“

Dělá vám radost vstup béčka do druhé ligy?

„Neměl jsem možnost ještě vidět první poločas ve Vyškově, zatím jen druhý. Ale odehráli výborný zápas. Rozlouskl to třetí gól. Udělali jsme předtím bod i doma s Táborskem, i když ve finále byl bod možná málo, protože Šudák tam měl hlavičku, Havran gólovku. Otáčelo se z 0:2 na 2:2, což je důležité. Zatím jsem viděl jen góly. U prvního byl výborně mladý Pira na přední tyči, je to jeho druhá trefa. Máme z toho radost. A vynikající byla třetí branka, ta to rozhodla. Fuky (Michal Fukala) prostrčil míč Dominiku Holaňovi, ten to dával pod sebe Peťovi Jaroňovi. Jsme rádi, přece jenom bychom chtěli soutěž zachránit.“

Navíc s triem dorostenců. Pirou, Míčkem a Havranem.

„Jak bych to řekl... Vzhledem k tomu, kde jsme přezimovali, tak ne že by byla nějaká panika, ale začali jsme o tom nějak přemýšlet. Ale furt tvrdím, že pokud jsou vazby a trenér má možnost s hráči pracovat, nechceme do toho záměrně sahat. Něco jiného je problém na levém obránci, proto tam chodil hrát Fuky. Třeba se to teď změní, protože chceme nechávat hrát mladé kluky. Dělá to i Sparta nebo Slavia. To je podstatné, jinak by se nemohli profilovat, kdyby nedostali prostor.“