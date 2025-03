Rada: Zlost v šatně! Co ho naštvalo? Hráči se lekli, tvrdí kouč Dukly

Že je Petr Rada nesmírně emotivní kouč, to ví kdekdo. Směrem k novinářům je však většinou ochotný, bere telefony a rád si povykládá o fotbale. V tomto ročníku už sice třikrát nedorazil na pozápasovou tiskovou konferenci, ovšem o víkendu poprvé bez řádné omluvy, čímž porušil regule Chance Ligy.

Po únorové remíze na Slovácku (1:1) přišel do tiskového střediska pozdravit žurnalisty až po mítinku, na němž hovořil jeho asistent Michal Horňák. Rada do sálu oficiálně nesměl, neboť utkání kvůli čtyřem žlutým kartám sledoval jen z tribuny. Předtím vynechal i hodnocení duelu v Českých Budějovicích (0:0). Důvod? Nemoc. V zápase sice mužstvo vedl přímo z lavičky, ovšem necítil se dobře. Z tiskovky se omluvil, přišel na ni další asistent Pavel Medynský.

Po osmifinále MOL Cupu se Spartou (0:3) mluvil do médií opět jeho pobočník Horňák. V domácím poháru není povinnost, aby předstoupil před novináře hlavní kouč. Je vcelku běžné, že dostávají prostor jiní členové trenérského štábu. Ve středu v ligové dohrávce proti Karviné už by měl Rada dodržet řád soutěže.

Pokud ho opět nerozlítí něco podobného jako v sobotu v bitvě s Teplicemi. Když Michal Bílek z poslední akce přímákem z hranice šestnáctky vyrovnal, zmizel trenérský doyen okamžitě do útrob Julisky. „V kabině jsem si vylil zlost,“ popsal. Byl tam pár minut sám, než ze hřiště dorazili jeho svěřenci. Ty také zpucoval. Nechápal, jak si mohli nechat tak jednoduše utéct výhru. „Mrzí mě to,“ prohodil.

Hruška v bráně Vondráška chtěl

Radu primárně naštvalo, že si do branky stoupnul vedle gólmana Matúše Hrušky obránce Tomáš Vondrášek. Zkušený bek chtěl strážit prostor u tyče, jenže ve finále prošel míč mezi ním a Hruškou. Byť letěl do středu brány, nezareagoval ani jeden z nich. Jen se na sebe nešťastně koukli. „Lekli se jeden druhého,“ usoudil kouč po zhlédnutí záznamu.

Na něm viděl i to, že stoper Marios Pourzitidis před trestným kopem údajně nefauloval útočníka Abdallaha Gninga. „Pourzitidis ležel na trávníku a Gning přes něj přepadl,“ líčil. „Dívali jsme se na to na videu a žádný nedovolený zákrok jsme tam neviděli. Říkal mi to i Pourzitidis. Ale rozhodčí to písknul, nabudu se na to vymlouvat.“

Podle něj neměl brankář dovolit, aby mu šel Vondrášek tímto způsobem na pomoc. Nakonec z toho byl akorát zmatek a nepochopení. Za běžných okolností by Bílkův pokus nejspíš vůbec neskončil v síti. Technický obstřel zdi nebyl příliš umístěný. „Probírali jsme to i s trenérem brankářů. Hruška tam Vondráška chtěl a teď ví, že udělal chybu,“ poznamenal. „Přitom v zápase byl poměrně jistý,“ dodal.

Trenéra ztráta štvala o to víc, že jeho soubor hrál s nasazením. Bojoval, rval se, i když herní kvalita Teplic byla ve druhé půli vyšší. Smolný inkasovaný gól na 1:1 znamená, že Dukla už na třinácté Severočechy ztrácí deset bodů, i když má duel s Karvinou k dobru. Vypadá to, že nováčka červnová baráž nemine. „Prožívám to, chci klub zachránit v první lize,“ zdůraznil Rada, jehož pozice prý zůstává pevná. Majitel Petr Paukner trenérskému bardovi dál věří.

Změny pravděpodobně nastanou v létě, neboť nový spoluvlastník Matěj Turek má prý v plánu přivést na lavičku Davida Holoubka a jeho „lidi“.