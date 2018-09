Ligovou stovku mohl Berkovec slavit gólem: Je to o štěstí! Klapne nula?

V minulém kole oslavil Martin Berkovec v tichosti jubileum. Odehrál svůj stý ligový zápas. V Teplicích jej dokonce mohl oslavit vyrovnávací brankou. V 93. minutě podpořil při rohovém kopu útočné řady, dostal se ke střele, ale těsně minul. Teplice vyhrály 2:1.

„Chyběly dva tři metry, je to o štěstí,“ krčil rameny Berkovec. „Pokaždé, když jde gólman do vápna, tak je to padesát na padesát.“ Na ligový gól tak stále čeká. Co jej ovšem víc mrzí, že v letošní sezoně zatím marně čeká i na čisté konto. Celkem už jich nasbíral 28.

Ligové stovky si váží. „Když jsem byl malý, tak jsem v tohle ani nedoufal,“ říká o jubileu. „Je to jen číslo, ale samozřejmě příjemné. Doufám, že přidám ještě další stovku. To je moje meta.“

Berkovec je odchovancem pražské Slavie. V sešívaném dresu měl 18. února 2012 i ligovou premiéru - v Příbrami. Do brány ho poslal trenér František Straka, zápas skončil 0:0. Patřil i do mistrovského kádru Slavie v sezoně 2016/17, ale ročník dohrával v Bohemians.

Právě v Bohemians také zažil nejvýraznější moment kariéry. Nepříjemný, naštěstí s dobrým koncem. V únoru 2017 se Berkovec srazil se spoluhráčem Danielem Krchem. Měl otřes mozku, přeražený zub, prokousnutý ret. A zapadlý jazyk. Nebýt pohotové pomoci útočníka Francise Koneho ze Slovácka, mohl střet skončit tragicky.

„Nepamatuju si z toho vůbec nic, mám půlhodinový výpadek,“ líčil nešťastnou srážku gólman. „Vybavuju si až něco z čekárny v nemocnici, kde mě přijímali na ambulanci. Dan (Krch) asi neviděl, jak vybíhám, nevšiml si mě. Oba jsme chtěli odehrát balon do bezpečí, potkali jsme se hlavami. Určitě za nic nemohl.“

Dodatečně nešetřil s díky ani pohotovému zásahu Koneho. „Hrozně moc mu děkuju, to je neskutečné, co pro mě udělal. Zachránil mě. Nevím, jak bych dopadl, kdyby nezasáhl. Moc si toho cením!“

V létě 2017 zamířil Berkovec z Bohemians do Karviné. Nejdřív na hostování. Když klubu v minulé sezoně výrazně pomohl k udržení mezi elitou, tak se dohodl na přestup. V aktuálním ročníku odchytal všech osm zápasů, na nulu čeká marně. Rád by čekání ukončil proti Příbrami. Tedy proti klubu, který poprvé v lize vynuloval. Druhou stovku elitních zápasů by rozjel stylově.

BERKOVCOVY LIGOVÉ NULY

Slavia Praha 13

Bohemains Praha 11

MFK Karviná 4

