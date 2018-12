ZioKong Stronati! Řádil v obraně Baníku, gól oslavil opičím tanečkem

Vaše gólová pojistka v závěru potěšila i fanoušky, protože fotbal byl jinak hodně slabý, souhlasíte?

„Souhlasím. Nehráli jsme vůbec dobře, nebyl to pohledný fotbal. Na druhou stranu, máme důležité tři body, které jsme chtěli. Samozřejmě, měli jsme štěstí, že jsme vyhráli, ten fotbal byl fakt špatný. Bohemka byla pořád nebezpečná, myslím, že až tím druhým gólem se to uklidnilo. A dá se říct, že to rozhodlo. Pro nás dobrá pojistka.“

Jste specialita na Bohemians? Za Baník jste dal dva góly a ten první v roce 2014 také proti tomuto soupeři.

(usměje se) „Jo, vím, už mi to hlásil Víťa Baránek (trenér brankářů) a masér Čaja. Nevím, čím to je. Jsem za ten gól rád, krásný centr od Hrubase (Hrubého). Budu doufat, že mi to spadne i proti jiným týmům.“

Klokani jsou tedy vaše nejoblíbenější zvíře v ZOO?

„Ne, ne... Kong pořád vede!“ (usmívá se)

Kde se podle vás zápas lámal? Co vás nakoplo?

„Důležité bylo, že jsme vstřelili první gól, to nás trošku nakoplo. Zápas byl o prvním gólu, který jsme vstřelili. Kdyby vstřelila Bohemka první gól, těžko by se to otáčelo. Z obou stran tam moc šancí nebylo, spíše od šestnáctky k šestnáctce. Bylo hodně nepřesností.“

Pomůže takto vybojovaná výhra mužstvu psychicky?

„Prohráli jsme před tím třikrát v řadě, pak jsme vyhráli v Příbrami (2:0) a teď jsme potvrdili výhru i tady s Bohemkou. To je pro nás psychicky super, protože jsme se oklepali po těch třech prohrách. Zbývá nám poslední kolo a chceme vyrovnat skóre. Po třech prohrách teď tři zápasy za sebou vyhrát. Samozřejmě, bude to ohromně těžký. Olomouc je sice dole v tabulce, ale na tom nic nemění, že má skvělé fotbalisty a dokáže potrápit. Musíme hrát poctivě, bojovně a když nám to nejde fotbalově, tak potřebujeme vsadit na bojovnost. A jezdit na hřišti.“

