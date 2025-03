Liga očima fanoušků: Vládci Prahy, Klimentova msta. Jak odrazit vlčáky?

Video se připravuje ... Hlavní téma fotbalového víkendu? Pochopitelně pražské derby, ve kterém Sparta porazila Slavii 2:0. Co na výsledek říkají fanoušci obou klubů? Plzeň si musí krýt záda, po ztrátě s Pardubicemi jim na záda dýchá ostravský Baník. A o co ještě ve zbytku sezony hrají Bohemians? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Slavia Praha Chytilův zkrat a téma pro trenéry Nač chodit okolo horké kaše, derby rozhodl zkrat Mojmíra Chytila. Nemyslím, že chtěl kopnout brankáře do hlavy, zcela určitě ale nechal nohu dole, aby došlo ke kontaktu. Možná to je instinkt útočníka, v podobných situacích si takto lze dojít pro penaltu, když hráč nechá nohu tak, aby ji brankář trefil. Pokud to tak bylo, Chytil předvedl fatální chybu v úsudku, protože Vindahl měl míč dávno ve své moci. Zranění Malicka Dioufa naštěstí nemusí znamenat konec sezony, a tak mým druhým tématem jsou inkasované branky po nevynucených chybách v rozehrávce. Po Anderlechtu, PAOKu a dvakrát Malmö inkasovala Slavia v derby takto už pátý gól během necelých tří měsíců. A to navíc během nich byla zimní pauza, takže toto období zahrnuje jen jedenáct zápasů. Z deseti posledních inkasovaných branek jich pět Slavia soupeřům nabídla sama na zlatém podnose. To už nemůže být náhoda a trenéři to musí vyřešit. Stejně jako to, kdo bude hrát následující týdny místo Dioufa. Ondřej Kreml, 42 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Sparta - Slavia 2:0. Letenští jsou vládci Prahy! Diouf se ošklivě zranil Video se připravuje ...

Sparta Praha Jsme zase vládci Prahy! Derby, jako vždy, na sebe vázalo pozornost kola. Vpravdě se vším, co k tomu patří. Nikdy to není přátelák a nebylo tomu ani tentokrát. Oba týmy za to vzaly od podlahy, jasná červená pro Chytila částečně ovlivnila průběh utkání. Nebylo to zranění Dioufa, které si způsobil vlastní neobratností, protože podobný osud mohl potkat Vitíka, který byl naštěstí šikovnější. Přestože hra proti desíti nemusí být vždy výhodou, začali jsme dominovat. Soupeř se stínohrou pokoušel o presink, což mu vystačilo na první půli. Po změně stran jsme utáhli šrouby a začali to Staňkovi sypat do jeho brány. To už bylo na hřišti jenom jedno mužstvo, soupeř naši bránu ani jednou neohrozil. Taktickou hrou jsme dovedli utkání do vítězného konce. Výhru nelze označit jinak než jako zaslouženou. Slavia byla od začátku mimo mísu. Zviditelnit se snažila alespoň po závěrečném hvizdu. Nepřekvapilo mě, že lavička v čele s Bořilem nepochopila, že prohrát se dá i se ctí. Takže tři zápasy po třech bodech a jedna remíza do konce – a máme to doma. Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce Radost fotbalistů Sparty po vítězství v derby • Foto Michal Beranek / Sport

Viktoria Plzeň Musíme se zmobilizovat a odrazit vlčáky Tak ve čtvrtek to bylo fakt dobrý. První poločas teda nic moc, asi jsme si Lazio oťukávali, co si můžeme dovolit. Ale druhý, to jsme je mačkali jako citron, prostě bomba výkon, fakt, klobouček dolů! Kdy se nám stane, že se věhlasný soupeř klepe, kope okolo sebe jako splašenej kůň? Nepamatuji. A ty jejich fauly, třeba sáňky, na kterých se svezl Cadu, ty jsem viděl… Ani nevím, kdy. Bohužel velikost týmu se pozná, že z úplnýho ho… vytěží maximum a to nám Lazio ukázalo. U nich to bude těžký, ale ne nemožný. Akorát to zřejmě bude chtít lepší výkon než v neděli u perníkářů. Že nám může takhle zatopit potápějící se tým, to se čtvrtkem nějak nejde dohromady. Zkusím na tom ale hledat pozitiva. Jestli jsme si vybrali slabší chvilku před trojzubcem pravdy – Lazio, Baník, Sparta – nevadí mi to. Je třeba se zmobilizovat a odrazit od sebe dotírající vlčáky. Jinak by mohla sezona skončit problémem, protože být s tímhle kádrem čtvrtí – a to by se mohlo stát – není úplně to pravé ořechové. Držím palce a věřím. Čest královně Viktorce! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 0:0. Viktoria po ztrátě pustila Spartu na druhé místo Video se připravuje ...

Baník Ostrava Do Plzně pojeďme pro tři body! Po úspěšné sobotě, kdy se radovala vedoucí U19 z divokého vítězství v Českých Budějovicích a těžký zápas zvládlo také o záchranu bojující béčko na půdě třetího Vyškova, se očekávalo završení vítězného víkendu v neděli, a to v boji našeho áčka proti Mladé Boleslavi. Jako už poněkolikáté v této sezoně se ukázala velká vnitřní síla našeho týmu. Nenechal se zlomit úvodní inkasovanou brankou, naopak postupně stupňoval svůj výkon a ještě v prvním poločase utkání otočil. Byla opravdu radost sledovat hezké kombinační akce, ale také nasazení a presink, kterým jsme soupeře dostávali místy pod drtivý tlak. Druhý poločas už góly přes šance na obou stranách nepřinesl, a tak jsme si připsali další veledůležité body. To se naopak nepovedlo Plzni, na kterou jsme se v tabulce dotáhli už jen na pouhé dva body! Právě v Plzni svedeme přímý boj o třetí místo už v neděli. A já věřím, že kluci na hřišti nechají všechno a tři body na horké půdě vydolují! DEM RUBAT! Václav Dohnal. 33 let, projektant SESTŘIH: Baník - Mladá Boleslav 2:1. Otočka domácích, rozhodl Kohút a upevnění pozice v TOP 4 Video se připravuje ...