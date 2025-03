Prokletá Dukla zase bez výhry. Rada: Urazili jsme boha, je to další střípek do srdce

Jako by Dukla byla prokletá. Od vítězství jí dělilo jen pár centimetrů, ale zase to nevyšlo. Za čtyři dny se tak dvakrát musí tým z Julisky spokojit jen s remízou v zápase, kde určitě měl na plný bodový zisk. Pocit z nerozhodného výsledku je tentokrát jiný, než o víkendu. Před pár dny Dukla vítězství v nastavení ztratila, když neudržela vedení a nechala si od Teplic dát hloupý gól z přímého kopu. Proti Karviné naopak v posledních minutách bušila do obrany soupeře, ale vytoužené tři body z toho opět nejsou.

„Minule jsme začali zbytečně zmatkovat. Teď to bylo spíš o klidu a umění v zakončení. Myslím si, že jsme pána boha trochu urazili tím, jak jsme ztratili vedení s Teplicemi, “ popisoval Rada dvě nešťastné remízy posledních dnů. „Je to takový další střípek do mého srdce,“ dodal s úsměvem.

Zmiňovaný klid v zakončení se vztahuje ke dvěma tutovkám Dukly z nastavení. Nejprve se za dlouhým odkopem vydal odhodlaně Kevin-Prince Milla, vyhrál sprinterský souboj s obránci soupeře, dobře si pokryl míč a napálil ho tak, že gólman Lapeš neměl šanci. Silná rána debutanta v základní sestavě domácích se ale od vnitřku tyče odrazila jen zpět do hřiště.

Za pár minut měl vítězný gól na noze tentokrát Filip Špatenka. Po krásné kombinaci červeno-žlutých se ocitl sám před brankářem, ale Jakub Lapeš jeho přízemní ránu vytáhl skvělým zákrokem. „Závěr se nám absolutně nepovedl a Duklu jsme pustili do velkých příležitostí. Jenom díky výkonu Kuby Lapeše, který byl náš jednoznačně nejlepší hráč, si odvážíme bod, který je pro nás velmi důležitý,“ hodnotil s úlevou trenér hostů Martin Hyský.

A má pravdu. Jeho mužstvo bylo jednoznačně horším týmem. Karviná za celý zápas nezapsala jedinou střelu na bránu a mohla si hodně ulevit, že na ukazateli skóre i po závěrečném svítili dvě nuly. „Bod po tom průběhu bereme jako zisk. Rozhodně nejsme spokojení s výkonem, který jsme tady předvedli. Prakticky jsme si nevytvořili žádnou nebezpečnou situaci,“ dodal Hyský.

Naopak domácí s dalším bodem určitě spokojení nebudou. Dlouhou sérii bez výhry bude Dukla chtít zlomit o víkendu v Pardubicích, kde vyzve zatím nejhorší ligový tým jara. „Konečně jsme se do těch šancí aspoň dostali. Ke gólu jsme byli blízko a věřím, že to brzy prolomíme,“ vyhlíží další boje obránce Dukly David Ludvíček.

Podaří se jeho týmu o víkendu prolomit čekání na vítězství?