Bielsův učeň a workoholik Monroy si v Olomouci plní sen. Proč nevyšel Guľa?
Když ho brzy ráno vidíte kráčet s elegantní taškou přes rameno pěšky Olomoucí na Andrův stadion, vzezřením byste ho tipnuli spíš na vysokoškolského pedagoga. A jakmile potom v nedaleké kavárně zavolá španělským přátelům a dlouho s nimi vykládá o taktice, zařadíte ho na katedru lingvistiky. Omyl, čtyřiačtyřicetiletý Jaime Monroy je fotbalový workoholik. A od čtvrtka hlavní trenér Sigmy s kontraktem do června 2029. Portugalec u vedení vyhrál interní souboj nad Adrianem Guľou.
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Slovíčka jako „solo“ nebo „tranquilo“ už pět měsíců na trénincích Sigmy pravidelně slýcháváte, pokud jednotky na vedlejším hřišti v centru města navštívíte. Nebo alespoň procházíte stromovou alejí kolem. Plot je sice potažen špatně průhlednou stínící sítí zelené barvy, nicméně portugalská energie srší i z dálky. Jaime Monroy si v srdci Hané plní sen, jehož základy položil už na začátku tohoto kalendářního roku, když se po putování po zeměkouli rozhodl prorazit na českém trhu.
I díky skautovi Radku Špiláčkovi z agentury TDS Sports. Bývalý záložník Olomouce či Opavy pomáhal Monroyovi sehnat angažmá v tuzemsku. V Marbelle se týden bavil s Libercem, pak s Baníkem, Karvinou... Nakonec rozhodlo i lidské souznění s Pavlem Hapalem a jejich společné debaty ve španělštině. Na Andrově stadionu se skládal realizační tým, a byť Hapal navrhoval jména jako Michal Šmarda, Radoslav Látal nebo Radim Kučera, klub se vydal jinou cestou.
Co rozhodlo pro španělskou cestu?
S Monroyem dorazil i Polák Radoslaw Bella. Původně sice nedělalo úplně dobrotu, že šéf lavičky nerozsekl hierarchii asistentů na prvního a druhého kolegu, proto to mezi cizinci drhlo, nakonec se však situace ustálila. A teď, když se hledal Hapalův nástupce, i rozsekla.
Monroy vyhrál interní minisouboj nad Adrianem Guľou, jenž byl původně favoritem. „Od Jaimeho očekáváme především vyrovnanější týmové výkony a budování vítězné mentality. Chceme navázat na práci, kterou zde již započal, a věříme, že v roli hlavního trenéra dokáže naplno rozvinout svůj potenciál. Jeho zkušenosti z evropského fotbalu a osobitý pohled na hru vnímáme jako důležitý přínos pro tým,“ uvedl předseda představenstva Ondřej Navrátil.
Podle informací iSportu v závěrečné fázi rozhodlo několik aspektů.