Vrátili se do formy ve správný čas. Fotbalisté Plzně jsou na konci základní části Chance Ligy zpátky na druhém místě tabulky a do nadstavby by na něm i rádi zůstali. Pozici si mohou upevnit v závěrečném 30. kole doma proti pražské Dukle. Tým pod vedením ostříleného kouče Petra Rady už má sice jistou účast ve skupině o udržení, zlepšenými výkony v posledních kolech by ale mohl potrápit i Západočechy. ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.