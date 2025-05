Liberec - Bohemians 1:0. Severočeši se loučí výhrou, Pražané ve finále proti Hradci

Fotbalisté Hradce Králové v odvetě Play off o umístění v Chance Lize zvítězili na hřišti Karviné vysoko 4:0 a postupují do finále této skupiny. Navázali tak na domácí výhru 1:0. Do finále postupují také fotbalisté Bohemians. Pražané sice v Liberci prohráli 0:1, ale domácí výhra 4:1 jim stačí k postupu do finálového duelu s Hradcem. SESTŘIHY sledujte na iSportu.