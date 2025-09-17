Předplatné

ONLINE: Baník - Teplice 1:0. Dohrávka bez posil, udrží Ostravští vedení?

Duel Baníku s Teplicemi byl přerušen kvůli počasí
Filip Kubala oslavuje další gól v dresu Baníku
13
Chance Liga
Fotbalisty Ostravy a Teplic dnes čeká dohrávka předčasně ukončeného zápasu 2. kola Chance Ligy. Utkání má výkop v 17:00 a začne v 25. minutě za stavu 1:0 pro Baník. V původním termínu 27. července se duel nedohrál kvůli nezpůsobilému terénu po hustém dešti. Zápas přinese i několik specifik, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Ani na jedné straně nemohou zasáhnout do duelu posily, které dorazily do klubu až po původním termínu utkání. Zároveň platí pravidlo, že hráči, kteří byli v době přerušení na trávníku, nesmějí být mezi náhradníky.

Ani jednomu ze soupeřů se nyní nedaří. Baník, který má k dobru ještě odložený zápas v Pardubicích, vyhrál jediný z šesti duelů v ligové sezoně a patří mu v tabulce až 14. místo. Severočeši bodovali pouze jednou ze sedmi utkání a jsou předposlední o bod za Slezany.

--

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

