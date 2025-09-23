Rrahmani o snech i tátovi: Kdyby nebyl, nejsem ve Spartě. Miluje Real a Ronalda
V minulé sezoně se už odmítá tolik pitvat. Nehrál, trápil se, přemýšlel, co udělal špatně. „Byl jsem na dně,“ přiznal útočník Albion Rrahmani. Ale druhý rok ve Spartě, která za něj zaplatila 100 milionů korun, začal v úplně jiném rytmu. „Je to jako den a noc, jsem silnější v hlavě,“ uvedl 25letý hráč v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Působí skromně. Když dorazil k rozhovoru v tréninkovém centru na Strahově, podal všem ruku a usmál se. „Červená?“ zeptal se Albion Rrahmani česky, do jaké místnosti má vstoupit. „Víc toho ale neumím, je to těžký jazyk,“ přiznal rodák z malého města Podujeve, který vyrůstal po boku dvou starších bratrů a sestry.
Vystačil si však s velmi slušnou angličtinou. Hovořil o náboženství, vztahu s tátou i velkém snu se Spartou a národním týmem. „Chci se kvalifikovat na mistrovství Evropy nebo světa,“ prohlásil.
To jsou velké plány, i když za Kosovo hraje Lewandovski z Mališeva. Proč vám tak říkají?
„Začalo to u jednoho komentátora, který po mém gólu začal v televizi křičet: Lewandovski z Mališeva. A už s tím nikdo nepřestal. Všichni to převzali, chytlo se to. Dneska mi tak říkají i spoluhráči v národním týmu a taky kamarádi. Dokonce to přešlo i do Rumunska.“
A přezdívku jste přijal?
„Moc se mi líbí. Když vás někdo srovnává s útočníkem, jako je Lewandovski, to je velká pocta.“
Když si vybavím góly proti Zlínu, Rize nebo minulou sezonu v derby se Slavií, možná máte i podobné střelecké dovednosti. Je to vydřené, nebo stačil talent?
„Samozřejmě to musíte mít trochu v genech. Ale hodně záleží na tréninku. Makal jsem na tom s tátou. On mi pořád přihrával balony a já zkoušel střílet nahoru pod břevno nebo právě po zemi k tyči. Je potřeba vědět, kdy máte vystřelit a kde je brána, aniž byste se na ni museli podívat.“
Často pálíte placírkou z velké dálky, což vypadá na první pohled složitě.
„Je k tomu potřeba technika. Proto po tréninku často zůstávám s trenéry a klukama na hřišti a organizujeme různé střelecké soutěže. To mě nutí být soustředěný a hodně přesný.“
Máte nejlepší střelu v týmu?