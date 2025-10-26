Předplatné

ONLINE: Olomouc - Slavia. Sigma může proniknout do šestky. Zabere mistr po dvou remízách?

Radost slávistů po trefě Ondřeje Zmrzlého
Radost slávistů po trefě Ondřeje ZmrzléhoZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský se měl s Pražany již dohodnout na nové smlouvě
Trenér Sigmy Tomáš Janotka a Michal Beran
Útočník Slavie Tomáš Chorý v zápase proti Zlínu
Fanoušci olomoucké Sigmy
Zklamaný kapitán Slavie Jan Bořil
Obránce Karviné Dávid Krčík (vlevo) se pokouší obrat o míč Daniela Vašulína z Olomouce
7
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Úřadující šampion jde do akce v nezvyklý čas. Už hodinu po poledni se fotbalisté Slavie představují v rámci 13. kola Chance Ligy v Olomouci. Na Andrově stadionu přesně před půl rokem stvrdili Pražané svůj návrat na fotbalový trůn drtivou výhrou 5:0. Nyní je ovšem situace jiná. Aktuálně třetí tým kouče Jindřicha Trpišovského má za sebou dvě ligové remízy a náročnou bitvu s Atalantou v Lize mistrů (0:0). Byť Sigma v týdnu hořce nesla domácí remízu s Rákowem v Konferenční lize, jistě větří příležitost obrat mistra. Uspěje? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Sparta1283123:1127
3Slavia1275022:826
4Zlín1355316:1420
5Plzeň1254321:1319
6Karviná1361622:1919
7Olomouc1254310:719
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů