ONLINE: Plzeň - Baník. Domácí po senzaci v Římě hrají o body proti Ostravě
Plzeň se po senzační výhře v Římě vrací na ligovou scénu. V utkání 13. kola vítá na domácím hřišti Baník. V české nejvyšší soutěži můžou svěřenci koučem Martina Hyského bodovat potřetí za sebou, družina nového šéfa lavičky Ostravanů Tomáše Galáska naopak ale musí zabrat, nyní se nachází až na čtrnáctém místě v tabulce. Utkání na západě Čech začíná v 18:30 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|3
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|4
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu