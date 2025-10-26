Předplatné

ONLINE: Plzeň - Baník. Domácí po senzaci v Římě hrají o body proti Ostravě

Karel Spáčil se raduje z branky proti Malmö
Karel Spáčil se raduje z branky proti MalmöZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Karel Spáčil se raduje z branky proti Malmö
Fotbalisté Plzně se radují z branky Rafia Durosinmiho proti Malmö
Emotivní trenér Plzně Martin Hyský
Zlínský Cletus Nombil v utkání proti Baníku Ostrava
Vladimír Darida z Hradce Králové a Jiří Boula z Baníku v souboji o míč
Kouč Tomáš Galásek při své premiéře na lavičce Baníku
Chance Liga
Plzeň se po senzační výhře v Římě vrací na ligovou scénu. V utkání 13. kola vítá na domácím hřišti Baník. V české nejvyšší soutěži můžou svěřenci koučem Martina Hyského bodovat potřetí za sebou, družina nového šéfa lavičky Ostravanů Tomáše Galáska naopak ale musí zabrat, nyní se nachází až na čtrnáctém místě v tabulce. Utkání na západě Čech začíná v 18:30 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Sparta1283123:1127
3Slavia1275022:826
4Zlín1355316:1420
5Plzeň1254321:1319
6Karviná1361622:1919
7Olomouc1254310:719
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

