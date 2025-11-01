Předplatné

ONLINE: Slavia - Baník 2:0. Tlak favorita sílí, po Vlčkovi přidává pojistku Chytil

Mojmír Chytil slaví gól s Tomášem Chorým
Mojmír Chytil slaví gól s Tomášem ChorýmZdroj: ČTK
Mojmír Chytil lituje zahozené šance
David Moses ze Slavie se snaží obejít ostravského Davida Planku
David Moses v souboji s Eldarem Šehičem z Baníku
Ladislav Almási v souboji s Tomášem Vlčkem
Choreo fanoušků Slavie
Youssoupha Sanyang utíká Ondřeji Krišfalušimu z Baníku
Oscar Murphy Dorley dostal míč za Holce po zásahu rukou, jeho gól neplatil
18
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (34)

Slavia je na dobré cestě, aby ukončila sérii tří ligových ztrát v řadě. Ve 14. kole Chance Ligy vede nad Baníkem Ostrava ve druhém poločase o dva góly. Tým kouče Jindřicha Trpišovského má proto velkou příležitost se vrátit na vítěznou vlnu a potvrdit výhru z domácího poháru nad Zlínem. Naopak Baník je po dvou prohrách v řadě jen dva body ode dna tabulky. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1484219:1128
3Slavia1376022:827
4Zlín1465319:1523
5Plzeň1364323:1322
6Olomouc1355310:720
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (34)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů