Slavia - Baník 2:0. Pražané se vrací na vítěznou vlnu, trefili se Vlček s Chytilem
Fotbalisté Slavie ve 14. kole první ligy zdolali doma Ostravu 2:0. Obhájce titulu rozhodl po změně stran, kdy se krátce po sobě prosadili Tomáš Vlček a Mojmír Chytil. Pražané v lize vyhráli po sérii tří remíz, zůstali jediným neporaženým celkem soutěže a nejméně do neděle se posunuli do čela tabulky. V případě bodového zisku v Karviné je může znovu sesadit Sparta.
Slavia potvrdila, že se jí na Baník mimořádně daří. V lize s ním podevatenácté za sebou neprohrála a v posledních devíti vzájemných duelech v nejvyšší soutěži zvítězila. Pražané se ideálně naladili na úterní domácí zápas Ligy mistrů s hvězdným Arsenalem. Ostravští i ve třetím ligovém utkání po příchodu trenéra Tomáše Galáska prohráli a neskórovali, v tabulce jim nadále patří až 14. pozice.
Slávistům stále chyběla řada obránců, na marodku přibyl i kapitán Bořil. Trenér Pražanů Trpišovský tentokrát nasadil na pozici levého halfbeka Sanyanga, letní posila si v české lize odbyla premiéru v základní sestavě. Baník stejně jako v minulém kole v Plzni vyrukoval se čtyřmi středními záložníky.
Jako první v 17. minutě zahrozil domácí Sadílek, z levé strany vápna však o kousek minul. Jinak Slezané v úvodní půlhodině drželi krok a sami mohli otevřít skóre, technický pokus agilního slávistického odchovance Planky lehce tečoval těsně mimo tyče domácí Chaloupek.
Červenobílí s blížícím se koncem první půle získávali stále větší převahu. Na začátku 35. minuty ostravský gólman Holec neudržel Chorého technický obstřel a Oscar se štěstím dorazil míč za čáru, z vedení se však radoval jen chvíli. Videorozhodčí odhalil, že liberijský reprezentant zahrál rukou a branka neplatila.
Další velké šance měli Pražané těsně před pauzou. Nejprve Chytilovu střelu z hranici vápna Holec vynikajícím zákrokem vyškrábl na roh. Po něm ostravský gólman vytáhl na tyč Provodovo zakončení zblízka a Planka následně rovněž s pomocí vlastní brankové konstrukci odvrátil míč do bezpečí.
Po změně stran domácí pokračovali v tlaku. V 52. minutě ve velké šanci minul Chorý, český reprezentant pak zamířil těsně mimo i hlavičkou po centru z přímého kopu. V 55. minutě už favorit otevřel skóre.
Chorý ve vápně prodloužil dlouhý aut za sebe a důrazný Vlček hlavičkou přetlačil Holce. Domácí zadák skóroval za "áčko" Pražanů vůbec poprvé, předtím se v lize trefil jen jednou před více než třemi lety ještě v pardubickém dresu. Vršovičtí se v nejvyšší soutěži prosadili po dvou utkáních a remízách 0:0 se Zlínem a v Olomouci.
Za chvíli mohl zvýšit Provod, zblízka ale trefil jen horní část břevna. V 62. minutě už nicméně slávisté druhý gól dali. Sadílek z pravé strany oslovil ve vápně Chytila a ten pokusem do horního rohu nedal Holcovi šanci. Domácí útočník navázal na gól ze středečního pohárového duelu ve Zlíně, kde favorit vyhrál 4:0.
Baník se nevzdal a brzy mohl snížit. Gólman Markovič, který ještě znovu zastoupil domácí brankářskou jedničku Staňka, však vytáhl Frýdkův technický pokus a následně zblízka zastavil ve vyložené šanci i Planku. Na opačné straně těsně přestřelil Chytil.
Slavia už závěr s přehledem pohlídala a znovu vylepšila svou bilanci na domácím trávníku, kde v lize prohrála jediné z posledních 61 utkání. Baník na svém stadionu v nejvyšší soutěži zdolala již potřinácté za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu