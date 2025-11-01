Předplatné

ONLINE: Jablonec - Zlín 0:1. Kanu zapsal rychlý gól, Liberec vede na Slovácku

Lukáš Masopust (vzadu) v souboji s Markem Havlíkem ze Slovácka
Lukáš Masopust (vzadu) v souboji s Markem Havlíkem ze Slovácka
Fotbalisté Jablonce hostí ve 14. kole Chance Ligy od 15:00 nováčka ze Zlína. Ve stejný čas začínají i souboje Pardubic proti Dukle a Slovácka s Libercem. Sobotní program vyvrcholí bitvou Slavie s ostravským Baníkem. V neděli jde do akce Sparta na hřišti Karviné a Plzeň se představí v Teplicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - 2025/2026

LIVE 1. poločas
01Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE 1. poločas
01Detail
LIVE 1. poločas
00Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1384118:828
3Slavia1376022:827
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

