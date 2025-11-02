Předplatné

ONLINE: Mladá Boleslav - Olomouc 0:2. Vašulín využil děravé obrany domácích

Andres Dumitrescu brání Josefa Koláříka
Andres Dumitrescu brání Josefa KoláříkaZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Jiří Klíma šermuje s Abdoulayem Syllou
Jan Král bojuje o míč s Denisem Donátem
Brankář Sigmy Jan Koutný v Mladé Boleslavi
Olomoucký Michal Beran bojuje s Danielem Langhamerem z Mladé Boleslavi
Marián Pišoja ze Zlína se diví
Jan Chramosta opět nechyběl v základní sestavě
Stanley Kanu ze Zlína se snaží obrat o míč jabloneckého Daniela Součka
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalisté Jablonce se ve 14. kole Chance Ligy v případě vítězství nad Zlínem mohli (dočasně) vrátit na první místo. Místo toho prohráli 1:3 po dvou gólech Kanua a jedné trefy Lukáše Bartošáka. Pardubice remizovaly s Duklou 1:1 a Liberec vyhrál na Slovácku s přehledem 3:0. Ve šlágru si Slavia poradila s Baníkem 2:0. V neděli program pokračuje soubojem Mladé Boleslavi s Olomoucí a Bohemians s Hradce Králové. Do akce jde i Sparta v Karviné a Plzeň v Teplicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Slavia - Baník 2:0

Slavia zdolala doma Ostravu 2:0. Obhájce titulu rozhodl po změně stran, kdy se krátce po sobě prosadili Tomáš Vlček a Mojmír Chytil. Pražané v lize vyhráli po sérii tří remíz, zůstali jediným neporaženým celkem soutěže a nejméně do neděle se posunuli do čela tabulky. V případě bodového zisku v Karviné je může znovu sesadit Sparta.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Baník 2:0. Pražané se vrací na vítěznou vlnu, trefili se Vlček s Chytilem • iSport.cz

Slovácko - Liberec 0:3

Slovácko po domácí porážce s Libercem zůstalo s jedinou výhrou poslední. Slovan poslal do vedení v 15. minutě Raimonds Krollis, druhý gól Severočechů přidal v 69. minutě Ermin Mahmic a výhru zpečetil o osm minut později střídající Lukáš Letenay. Slovan vyhrál po třech kolech a v neúplné tabulce poskočil na šesté místo. Naopak tým z Uherského Hradiště čeká na ligové vítězství už devět kol, v nejvyšší soutěži nedal gól čtyři utkání v řadě.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Liberec 0:3. Domácí nedali gól už čtyři utkání v řadě a zůstávají poslední • iSport.cz

Jablonec - Zlín 1:3

Jablonečtí utrpěli druhou porážku v soutěži. Nováček ze Zlína rozhodl již v prvním poločase, kdy dvakrát skóroval Stanley Kanu a jednou Lukáš Bartošák. Za domácí až v závěru snížil střídající David Puškáč. Zlín zvítězil v lize v Jablonci po 11 zápasech a poprvé od dubna 2008. V nejvyšší soutěži zdolal Severočechy dokonce po 23 utkáních. „Ševci“ bodovali v pátém kole po sobě, v minulých třech ale remizovali. 

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Zlín 1:3. Překvapivá ztráta domácích, Ševci rozhodli hned v první půli • iSport.cz

Pardubice - Dukla 1:1

Hráči Pardubic bodovali i ve třetím utkání pod novým trenérem Janem Trousilem. Skóre otevřel ve 34. minutě Ladislav Krobot, hosté srovnali po hodině hry zásluhou Jakuba Kadáka. Domácí dohrávali závěr nastavení bez vyloučeného Michala Surzyna. Pražané zůstali v neúplné tabulce jedenáctí o skóre před dnešním soupeřem. Východočeši neporazili Duklu ani ve čtvrtém duelu v nejvyšší soutěži, poprvé s ní ale bodovali. V lize neprohráli čtyřikrát po sobě. Pražané třikrát, v úterý však podlehli v osmifinále domácího poháru 1:2 Jablonci.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Dukla 1:1. Smír sousedů v tabulce, hostům pomohla šťastná teč • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1393125:1230
3Jablonec1484219:1128
4Zlín1465319:1523
5Plzeň1364323:1322
6Olomouc1355310:720
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

