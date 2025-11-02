ONLINE: Mladá Boleslav - Olomouc. Zaberou domácí? Bohemians hostí Hradec
Fotbalisté Jablonce se ve 14. kole Chance Ligy v případě vítězství nad Zlínem mohli (dočasně) vrátit na první místo. Místo toho prohráli 1:3 po dvou gólech Kanua a jedné trefy Lukáše Bartošáka. Pardubice remizovaly s Duklou 1:1 a Liberec vyhrál na Slovácku s přehledem 3:0. Ve šlágru si Slavia poradila s Baníkem 2:0. V neděli program pokračuje soubojem Mladé Boleslavi s Olomoucí a Bohemians s Hradce Králové. Do akce jde i Sparta v Karviné a Plzeň v Teplicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - 2025/2026
Slavia - Baník 2:0
Slavia zdolala doma Ostravu 2:0. Obhájce titulu rozhodl po změně stran, kdy se krátce po sobě prosadili Tomáš Vlček a Mojmír Chytil. Pražané v lize vyhráli po sérii tří remíz, zůstali jediným neporaženým celkem soutěže a nejméně do neděle se posunuli do čela tabulky. V případě bodového zisku v Karviné je může znovu sesadit Sparta.
Slovácko - Liberec 0:3
Slovácko po domácí porážce s Libercem zůstalo s jedinou výhrou poslední. Slovan poslal do vedení v 15. minutě Raimonds Krollis, druhý gól Severočechů přidal v 69. minutě Ermin Mahmic a výhru zpečetil o osm minut později střídající Lukáš Letenay. Slovan vyhrál po třech kolech a v neúplné tabulce poskočil na šesté místo. Naopak tým z Uherského Hradiště čeká na ligové vítězství už devět kol, v nejvyšší soutěži nedal gól čtyři utkání v řadě.
Jablonec - Zlín 1:3
Jablonečtí utrpěli druhou porážku v soutěži. Nováček ze Zlína rozhodl již v prvním poločase, kdy dvakrát skóroval Stanley Kanu a jednou Lukáš Bartošák. Za domácí až v závěru snížil střídající David Puškáč. Zlín zvítězil v lize v Jablonci po 11 zápasech a poprvé od dubna 2008. V nejvyšší soutěži zdolal Severočechy dokonce po 23 utkáních. „Ševci“ bodovali v pátém kole po sobě, v minulých třech ale remizovali.
Pardubice - Dukla 1:1
Hráči Pardubic bodovali i ve třetím utkání pod novým trenérem Janem Trousilem. Skóre otevřel ve 34. minutě Ladislav Krobot, hosté srovnali po hodině hry zásluhou Jakuba Kadáka. Domácí dohrávali závěr nastavení bez vyloučeného Michala Surzyna. Pražané zůstali v neúplné tabulce jedenáctí o skóre před dnešním soupeřem. Východočeši neporazili Duklu ani ve čtvrtém duelu v nejvyšší soutěži, poprvé s ní ale bodovali. V lize neprohráli čtyřikrát po sobě. Pražané třikrát, v úterý však podlehli v osmifinále domácího poháru 1:2 Jablonci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu