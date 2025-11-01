SESTŘIHY: Jablonec odmítl první místo, Liberec zničil Slovácko. Remíza Pardubic s Duklou
Fotbalisté Jablonce se ve 14. kole Chance Ligy v případě vítězství nad Zlínem mohli (dočasně) vrátit na první místo. Místo toho prohráli 1:3 po dvou gólech Kanua a jedné trefy Lukáše Bartošáka. Za Severočechy pouze korigoval stav David Puškáč. Pardubice remizovaly s Duklou 1:1 a Liberec vyhrál na Slovácku s přehledem 3:0. Sobotní program vrcholí od 18:00 bitvou Slavie s ostravským Baníkem. V neděli jde do akce Sparta na hřišti Karviné a Plzeň se představí v Teplicích. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Slovácko - Liberec 0:3
Slovácko po domácí porážce s Libercem zůstalo s jedinou výhrou poslední. Slovan poslal do vedení v 15. minutě Raimonds Krollis, druhý gól Severočechů přidal v 69. minutě Ermin Mahmic a výhru zpečetil o osm minut později střídající Lukáš Letenay. Slovan vyhrál po třech kolech a v neúplné tabulce poskočil na šesté místo. Naopak tým z Uherského Hradiště čeká na ligové vítězství už devět kol, v nejvyšší soutěži nedal gól čtyři utkání v řadě.
Jablonec - Zlín 1:3
Jablonečtí utrpěli druhou porážku v soutěži. Nováček ze Zlína rozhodl již v prvním poločase, kdy dvakrát skóroval Stanley Kanu a jednou Lukáš Bartošák. Za domácí až v závěru snížil střídající David Puškáč. Zlín zvítězil v lize v Jablonci po 11 zápasech a poprvé od dubna 2008. V nejvyšší soutěži zdolal Severočechy dokonce po 23 utkáních. „Ševci“ bodovali v pátém kole po sobě, v minulých třech ale remizovali.
Pardubice - Dukla 1:1
Hráči Pardubic bodovali i ve třetím utkání pod novým trenérem Janem Trousilem. Skóre otevřel ve 34. minutě Ladislav Krobot, hosté srovnali po hodině hry zásluhou Jakuba Kadáka. Domácí dohrávali závěr nastavení bez vyloučeného Michala Surzyna. Pražané zůstali v neúplné tabulce jedenáctí o skóre před dnešním soupeřem. Východočeši neporazili Duklu ani ve čtvrtém duelu v nejvyšší soutěži, poprvé s ní ale bodovali. V lize neprohráli čtyřikrát po sobě. Pražané třikrát, v úterý však podlehli v osmifinále domácího poháru 1:2 Jablonci.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu