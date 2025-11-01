Předplatné

Minely Holce: nejprve ho zachránilo video, další hrubku už Slavia trestala. Reakce Galáska

Vlček odšpuntoval šlágr, Chorý není zabiják. Galáskův odvážný fotbal, co s Holcem? • Zdroj: iSport.cz
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie v průběhu zápasu s Baníkem
Bewene stíhá Mojmíra Chytila
Štěpán Chaloupek doráží na brankáře Dominika Holce
Mojmír Chytil slaví gól s Tomášem Chorým
Prezentace fanoušků Baníku v Edenu
Tomáš Vlček předskočil brankáře Holce a proti Baníku otevřel skóre
Tomáš Vlček slaví gól se spoluhráči
Petr Fantyš
Chance Liga
Po skvělé jarní části minulé sezony se mu úvod té aktuální příliš nepovedl a forma brankáře Dominika Holce společně s celým Baníkem klesala. Při prohře 0:2 proti Slavii patřil mezi hlavní tváře utkání. Připsal si šest úspěšných zákroků, z toho dva vynikající, ale nevyhnul se ani obrovským chybám. Jednou ho zachránil videorozhodčí, další minelou po změně stran pak nabídl „sešívaným“ vedení. „Já nevyčítám hráčům vůbec nic. V jiných dovednostech je výborný. V dalším zápase se snad polepší,“ reagoval trenér Tomáš Galásek.

Start ročníku mu úplně nevychází. Na tři zápasy dokonce v poslední době Holec vypadl ze sestavy, ale pro klíčový duel proti Slavii byl připravený mezi tyčemi on. Právě ve šlágru kola na půdě mistrů ukázal brankář ostravského celku své pozitivní vlastnosti, které prodával celé jaro, ale především si vybral také několik slabších chvilek a řadu důležitých momentů si určitě bude vyčítat.

První taková chvíle přišla ve 33. minutě. Střela Tomáše Chorého z levé strany mířila doprostřed branky, pro ligového brankáře žádný těžký zákrok a podobně ke střele přistoupil i Holec. Balon se snažil podržet v rukavicích a nechtěl ho zbytečně vyrážet.

Kulatý nesmysl ovšem neudržel a následovala série podivných odrazů. Holec vykopl míč zpět nahoru a zasáhl důrazného Oscara, který o pár vteřin později dopravil míč do branky. Eden slavil, Holec naopak schoval hlavu v dlaních. Jenže vše se vracelo. Ze zpomalených záběrů je jasně vidět, jak balon zasáhl Oscara těsně před gólem do ruky a tato trefa platit nemohla.

To gólmana Baníku nakoplo a na chvilku se stal hrdinou. Těsně před přestávkou se nejprve fantasticky natáhl při šanci Mojmíra Chytila a vyrazil těžkou střelu, která mířila přesně k zadní tyči. Jen pár vteřin nato po standardní situaci zlikvidoval na brankové čáře obrovskou příležitost Lukáše Provoda, po níž mu pomohla i tyč.

Do kabin se šlo za stavu 0:0 a Slavia čekala na ligový gól už 300 minut. „Měli jsme vyhrát vyšším rozdílem. Někdy nás vychytal Holec, někdy jsme to špatně vyřešili,“ káral slabou produktivitu trenér Jindřich Trpišovský.

Tristní ofenzivní série ovšem zanedlouho skončila a svůj podíl na tom měl i znovu chybující gólman Baníku, který dvakrát špatně vyběhl proti centru ze standardní situace.

U přímého kopu ze strany v 54. minutě mu to ještě prošlo. Holcova pěst míč minula a Tomáš Chorý mohl hlavičkovat do prázdné klece, jenže poslal svůj pokus těsně mimo.

Podobná situace o minutu později už však znamenala změnu skóre. Dlouhý aut prodloužili hráči „sešívaných“ až do malého vápna, a tam se znovu vydal Holec, tentokrát do souboje s Tomášem Vlčkem. Výsledek byl téměř totožný jako o pár minut dřív proti Chorému. Holec přiběhl pozdě a k míči se dostala hlava domácího hráče. Jediný rozdíl byl v tom, že tentokrát dokázal trefit balon mezi tři tyče.

„Není to jednoduché, je před ním deset hráčů v čele s vysokým Chorým, který dělá maximum pro to, aby dal gól. Nedával bych to Dominikovi úplně za vinu, ale bude na tom pracovat. Měl i dobré zákroky,“ zastal se brankáře kouč Galásek.

Ze strany expertů pak přišla výraznější kritika. „Je to viditelná chyba a on sám to dobře ví,“ popisoval rozhodující branku expert Miroslav Matušovič v pozápasovém studiu televizní stanice Oneplay. „Souhlasím. Chyba je v tom, že to chtěl chytat do obou rukou. Kdyby se snažil míč jen vyboxovat, měl by větší šanci,“ přidal jeho kolega Zdeněk Folprecht.

Zanedlouho navíc kapituloval podruhé, když přidal druhý gól přesnou ranou Mojmír Chytil. V tomto případě Holec neměl sebemenší šanci, ale spokojený se svým výkonem v Edenu určitě nebude.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1393125:1230
3Jablonec1484219:1128
4Zlín1465319:1523
5Plzeň1364323:1322
6Olomouc1355310:720
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

