Minely Holce v Edenu: nejprve ho zachránilo video, další hrubku už Slavia trestala
Po skvělé jarní části minulé sezony se mu úvod té aktuální příliš nepovedl a forma brankáře Dominika Holce společně s celým Baníkem klesala. Proti Slavii patřil v prvním poločase mezi hlavní tváře utkání. Připsal si čtyři úspěšné zákroky, z toho dva vynikající, ale nevyhnul se ani obrovské chybě. Při té ho zachránilo velké štěstí a zásah videorozhodčího. Po změně stran pak další minelou nabídl „sešívaným“ vedení. Baník v Edenu nakonec prohrál 0:2.
Start ročníku mu úplně nevychází. Nedávno dokonce na tři zápasy Dominik Holec vypadl ze sestavy, ale na klíčový duel proti Slavii se vrátil zpět mezi tyče. Právě ve šlágru kola na půdě úřadujícího mistra ukázal brankář ostravského celku své pozitivní vlastnosti, které prodával celé jaro, ale především si vybral také několik slabších chvilek. Řadu důležitých momentů si určitě bude vyčítat.
Nepřesně si opakovaně počínal v rozehrávce a úspěšnost přihrávek za první poločas neměl ani na úrovni 40 %.
Nejhorší moment pak přišel ve 33. minutě. Střela Tomáše Chorého z levé strany mířila doprostřed branky, pro ligového brankáře žádný těžký zákrok. Podobně ke střele přistoupil i Holec, snažil se balon podržet v rukavicích a nechtěl ho zbytečně vyrážet.
Kulatý nesmysl ovšem neudržel a následovala série podivných odrazů. Brankář vykopl míč zpět nahoru a zasáhl důrazného Oscara, který o pár vteřin později dopravil míč do branky. Eden slavil, Holec naopak schovávall hlavu v dlaních. Vše se ale vracelo. Ze zpomalených záběrů je jasně vidět, jak balon zasáhl Oscara těsně před gólem do ruky, a tato trefa tak platit nemohla.
To gólmana hostů nakoplo a na chvilku se stal hrdinou. Těsně před přestávkou se nejprve fantasticky natáhl při šanci Mojmíra Chytila a vyrazil těžkou střelu, která mířila přesně k zadní tyči. Jen pár vteřin na to po standardní situaci zklikvidoval na brankové čáře obrovskou příležitost Lukáše Provoda, po níž mu pomohla i tyč.
Do kabin se šlo za stavu 0:0 a Slavia čekala na ligový gól už 300 minut. Tahle série ovšem zanedlouho skončila a svůj podíl na tom měl i znovu chybující brankář Baníku, který dvakrát špatně vyběhl proti centru ze standardní situace.
U přímého kopu ze strany v 54. minutě mu to ještě prošlo. Holcova pěst míč minula a Tomáš Chorý mohl hlavičkovat do prázdné klece, jenže poslal svůj pokus těsně mimo.
Podobná situace o minutu později už však znamenala změnu skóre. Dlouhý aut prodloužili hráči „sešívaných“ až do malého vápna, kam se Holec znovu vydal, tentokrát do souboje s Tomášem Vlčkem. Výsledek byl téměř totožný jako o pár minut dříve - promáchl a k míči se dostala hlava domácího hráče. Jediný a zásadní rozdíl byl v tom, že tentokrát dokázal trefit balon mezi tři tyče.
Zanedlouho Holec kapituloval podruhé, když přidal druhý gól přesnou ranou Mojmír Chytil. V tomto případě neměl mezi tyčemi sebemenší šanci, ale spokojený se svým výkonem v Edenu určitě nebude.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu